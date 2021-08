Charlene, Alberto di Monaco la lascia sola: è già ripartito con i figli

editato in: da

Charlene e Alberto di Monaco in crisi: le foto che li tradiscono

Charlene di Monaco è di nuovo sola: dopo una brevissima visita, Alberto e i figli hanno lasciato il Sudafrica per tornare nel Principato. Jacques e Gabriella dunque hanno potuto riabbracciare la loro mamma solo per pochi giorni, prima di salire di nuovo su un aereo insieme al papà.

A svelarlo è il magazine Bild secondo cui Charlene e Alberto avrebbero realizzato gli scatti pubblicati su Instagram prima di separarsi. Da una parte le foto, in cui la principessa sorride e abbraccia il marito, sembrano una risposta concreta alle voci di crisi, dall’altra il linguaggio del corpo sembra raccontare altro: una coppia a disagio e imbarazzata che mente per evitare gossip.

Quale sia la verità non è dato saperlo, di certo Charlene non tornerà a Monaco molto presto. La principessa sta ancora affrontando i postumi della terza operazione effettuata per sconfiggere l’infezione che l’ha costretta a restare in Sudafrica. In tanti però si chiedono perché in tutti questi mesi Alberto si sia recato dalla moglie solamente due volte e per periodi così brevi.

Negli scatti si intuisce chiaramente quanto Charlene sia provata dall’intervento: la principessa è dimagrita e nonostante il sorriso, si intuisce la sua tristezza. Dopo l’annuncio della nuova operazione, un comunicato di Palazzo aveva informato i sudditi che Alberto sarebbe volato in Sudafrica per sostenere la moglie durante la convalescenza. Secondo gli osservatori però il soggiorno sarebbe durato davvero troppo poco. E in tanti si chiedono quali siano le ragioni che tengono il reale lontano da sua moglie in un momento così delicato e complicato per lei. Certo, Alberto ha cancellato le vacanze di famiglia in Corsica con i gemelli. Ma Jacques e Gabrielle hanno raggiunto la mamma solamente per due volte in diversi mesi.

Impossibile non pensare alle voci di un imminente divorzio e alle indiscrezioni secondo cui Charlene, dopo una lite con Alberto, sarebbe fuggita in Sudafrica per riflettere sul suo futuro. Numerosi magazine francesi e tedeschi hanno ipotizzato che dietro la scelta di rimanere per molti mesi distante dal Principato ci sia una profonda crisi e l’insoddisfazione della principessa che a Monaco non si è mai sentita compresa e accettata.