Charlene di Monaco, come sta dopo l’intervento: parla Alberto

Charlene, l’assenza che fa rumore: la famiglia di Monaco al fianco di Alberto

È inutile negarlo: lo stato di salute di Charlene Wittstock sta preoccupando tutti i suoi sudditi e non solo. Dopo aver già subito due interventi, si è sottoposta ad una terza operazione per un’infezione otorinolaringoiatrica che la sta tenendo lontana da casa da diversi mesi. A dare informazioni sulle sue condizioni, però, ci ha pensato il marito Alberto di Monaco.

Un intervento dalla durata di ben quattro ore in anestesia totale è ciò a cui si è dovuta sottoporre, nelle scorse ore, Charlene di Monaco. L’annuncio è arrivato proprio dal Principato, che però ha evitato di fornire ulteriori dettagli su quello che la Principessa stava andando ad affrontare.

Dopo l’operazione, arrivano le prime dichiarazioni sul suo stato di salute. A rilasciarle il marito Alberto, che deve aver passato dei momenti non proprio facili nei giorni scorsi, in cui ha mantenuto tutti i suoi impegni ufficiali, seppur lontano dalla moglie. Con pochissime parole ha confermato la buona riuscita dell’intervento:

L’operazione è andata bene. La principessa Charlene – ha dichiarato attraverso un comunicato – sta riposando e i nostri pensieri sono con lei.

Buone notizie, insomma, che lasciano tirare un sospiro di sollievo. Durante la convalescenza, inoltre, Charlene non sarà sola. Al suo fianco ci saranno Alberto e i suoi due figli, i gemelli Jacques e Gabriella. Nonostante la buona riuscita dell’intervento, probabilmente ci vorrà ancora del tempo prima che la Wittstock possa fare ritorno a Montecarlo e possa tornare a tener fede a tutti i suoi impegni ufficiali. Stando alle dichiarazioni rilasciate nelle settimane passate proprio dalla Principessa, non rientrerà a Palazzo prima di ottobre.

E la lontananza da casa, ormai si fa sentire. La sua assenza, che va avanti da maggio, ha infatti sollevato molti pettegolezzi. Secondo alcuni, la malattia non sarebbe l’unica cosa che impedisce a Charlene di far ritorno nel Principato. L’ombra del divorzio tra lei e il Principe, si è fatta sempre più grande e difficile da smentire: a nulla sono valse le dichiarazioni della Principessa sul l’amore che prova per il suo Alberto.

A breve, però, potremmo finalmente rivederli insieme. Basterà a mettere un punto, una volta per tutte, alle voci che li vogliono sull’orlo della separazione?