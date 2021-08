Charlene di Monaco, nuova operazione: la preoccupazione di Alberto

editato in: da

Charlene, l’assenza che fa rumore: la famiglia di Monaco al fianco di Alberto

Grande preoccupazione a Palazzo per Charlene di Monaco: la Principessa infatti si sottoporrà a un nuovo intervento in Sudafrica, il terzo nel giro di pochi mesi, da quando è giunta nel suo paese d’origine.

Ad annunciarlo il gabinetto del Principe di Monaco Alberto II: “Sua Altezza Serenissima sarà sottoposta in giornata a un intervento chirurgico la cui durata prevista è di 4 ore e in anestesia totale“. Non si sa se l’operazione riguarderà la testa, come avvenuto nelle scorse settimane: non sono stati infatti forniti dettagli sul genere di operazione né sul luogo dove avverrà.

“Sua Altezza il Principe Alberto e i loro figli, il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella si uniranno a Lei durante il suo periodo di convalescenza”, si legge ancora nella nota diffusa dal Palazzo. Il Principe sta sicuramente vivendo momenti molti difficili, causati dalle condizioni di salute della moglie e soprattutto a causa della distanza che li divide da qualche mese. Adesso i tempi di rientro della Principessa, inevitabilmente, si allungheranno ancora, provocando ancora più preoccupazione nella Famiglia Reale.

Lo scorso maggio Charlene di Monaco era partita per il Sudafrica per una missione a sostegno della fauna locale. Inizialmente il suo sarebbe dovuto essere un soggiorno breve mosso da una nobile causa, poi però è subentrata un’infezione sinusale piuttosto importante, che ne ha impedito il ritorno a Monte Carlo e che soprattutto l’ha costretta a due interventi chirurgici per risolvere il suo problema di salute. “Avrei dovuto rimanere in Sudafrica meno di 15 giorni poi ho contratto un’infezione giudicata dai medici piuttosto grave. E devo ristabilirmi perfettamente per poter rientrare. Non è possibile abbreviare i tempi. E così dovrò restare qui sino a ottobre”, aveva dichiarato la Principessa.

Il mancato ritorno a Palazzo di Charlene nelle scorse settimane ha infiammato le pagine di gossip: durante la sua permanenza la Principessa non ha potuto fare a meno di mostrarsi più serena, mentre le voci riguardo il suo divorzio da Alberto si facevano sempre più insistenti.

L’annuncio di oggi però sembrerebbe smentire definitivamente i rumors sull’imminente rottura della coppia Reale; al contrario il Principe Alberto, assieme ai due figli, i gemelli Jacques e Gabriella, raggiungeranno la Principessa in Sudafrica per esserle vicino durante la convalescenza.

Del resto Charlene nelle scorse settimane aveva deciso di intervenire e mettere a tacere i pettegolezzi sul suo conto. Aveva infatti raccontato quanto fosse triste per la mancanza dei suoi figli e di quanto Alberto fosse importante per lei: l’aveva definito “la sua roccia”, senza il quale forse non sarebbe riuscita a superare un periodo tanto difficile.