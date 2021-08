Charlene e l’ombra del passato: la fuga da Monaco e l’intervento di Carolina

Fonti di Palazzo però riferiscono che la situazione sarebbe molto diversa da quella che viene raccontata. Charlene infatti sarebbe letteralmente "fuggita" dal principato per volare in Sudafrica, pronta a riprendere in mano la sua vita dopo anni complicati in cui si sarebbe "sentita soffocare" in un ambiente che non l'avrebbe mai accettata. Secondo alcuni magazine francesi, già in passato Charlene avrebbe cercato di abbandonare Monte Carlo, fallendo. All'epoca (era il 2011), l'ex sportiva sarebbe corsa in aeroporto proprio alla vigilia delle nozze con Alberto, ferita dalle voci di tradimenti e insicura riguardo il matrimonio. A fermarla sarebbe stata Carolina, sorella di Alberto, che l'avrebbe raggiunta poco prima che salisse su un aereo, convincendola a restare e sposare il principe.

Dopo quel tentativo Charlene si sarebbe "arresa" a vivere la vita di Corte, ma dopo la nascita dei gemelli Jacques e Gabriella, la situazione sarebbe precipitata nuovamente. Sino ad oggi, con la Wittstock lontana da casa da moltissimi mesi e completamente trasformata. Sembrano passati anni da quando la principessa si mostrava impeccabile in pubblico, con un look che ricordava quello di Grace Kelly. Come dimostrano le ultime foto pubblicate su Instagram, Charlene non solo ha cambiato taglio di capelli lontana dal principato di Monaco - puntando su uno stile rock -, ma sembra aver ritrovato anche energia e forza che da tempo le mancavano. Non è rimasta con le mani in mano, nonostante i problemi, ma ha scelto di dedicarsi a cause importanti, come la protezione dei rinoceronti.

Il ritorno a Monaco, secondo quanto svelato nel corso di un'intervista radiofonica, dovrebbe arrivare dopo ottobre. Resta da scoprire se sarà davvero così o se, come ipotizzano i tabloid, in quel periodo Charlene annuncerà il divorzio da Alberto, mettendo fine a una favola che, svelano numerose fonti, in realtà non sarebbe mai esistita.