Charlene di Monaco replica con una foto alle voci di crisi con Alberto

Charlene, l’assenza che fa rumore: la famiglia di Monaco al fianco di Alberto

Charlene di Monaco replica alle voci di crisi con Alberto pubblicando uno scatto dolcissimo su Instagram. Una foto emozionante, scattata in Sudafrica, in cui abbraccia il marito, visibilmente commossa. Un’immagine che arriva dopo le indiscrezioni, sempre più insistenti, su un possibile divorzio della coppia e l’assenza prolungata dell’ex sportiva dal Principato di Monaco.

Qualche settimana fa un comunicato aveva annunciato che Charlene si sarebbe sottoposta a un nuovo intervento per combattere l’infezione che l’ha bloccata nel suo paese natale. Si tratta della terza operazione in pochi mesi per sconfiggere un problema che le impedisce di volare sino a casa. Alberto aveva promesso in una nota che avrebbe raggiunto la moglie per trascorrere con lei la convalescenza e così è stato.

Negli scatti pubblicati in questi giorni Charlene ha annunciato l’arrivo del marito e dei figli – i gemellini Gabriella e Jacques – in Sudafrica. “Non potrei essere più emozionata di avere la mia famiglia con me”, ha confidato la principessa che diverse ore dopo ha voluto rispondere alle voci di crisi con Alberto postando una foto particolare.

Lontano dagli scatti compassati di Corte, nell’immagine Charlene abbraccia Alberto, emozionata e felice. La principessa è ancora provata dall’operazione, ma l’espressione del suo viso esprime tutto l’amore per il marito. Una foto che sembra allontanare le voci riguardo un possibile divorzio. Numerosi magazine francesi e tedeschi infatti avevano parlato di una vera e propria “fuga” di Charlene da Palazzo per via delle liti con Alberto e della sensazione sempre più forte di non essere compresa.

A rafforzare le ipotesi le dichiarazioni di Christa Mayrhofer-Dukor, cugina di Grace Kelly, che aveva parlato di divorzio. “Francamente avevo già una sgradevole impressione, cioè che Alberto non andasse più d’accordo con Charlène, che non ci si trovasse più bene – aveva confessato al settimanale Oggi -. Per questo motivo, secondo me, si potrebbe arrivare presto al divorzio. Se ci penso bene, Alberto me lo ha accennato, diciamo così, tra le righe. Se ricordo il tono di voce che aveva Alberto, credo che arriveranno presto al divorzio. Quei due si sono allontanati nella vita quotidiana, lei va per la sua strada, lui ha scelto la sua”. Dichiarazioni che ora sembrano smentite dallo scatto apparso sul profilo Instagram di Charlene di Monaco.