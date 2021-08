Charlene di Monaco, Alberto e i gemelli di nuovo in Sudafrica per starle vicino

editato in: da

Charlene, l’assenza che fa rumore: la famiglia di Monaco al fianco di Alberto

Tra le voci di crisi e di imminente divorzio che stanno dominando il gossip monegasco, ecco che arriva Charlene a rimettere tutto in discussione. La Principessa ha sorpreso tutti condividendo sul suo profilo Instagram una serie di scatti (bellissimi) che la ritraggono di nuovo al fianco di Alberto e dei gemelli, Jacques e Gabriella.

Il Principe e i figli a quanto pare sono volati alla volta del Sudafrica, dove Charlene si trova ormai da mesi, costretta da una brutta infezione che sta ancora curando. Ha dovuto subire anche un intervento chirurgico la bella Principessa, che ha fatto preoccupare non poco famiglia e sudditi, poi però quello che sembrava un imminente ritorno a casa in quel di Monaco, si è trasformato in altro.

In queste settimane sono volate dichiarazioni parecchio pesanti, anche da parte di alcuni membri della stessa famiglia Grimaldi (vedi la cugina di Alberto) che hanno parlato di divorzio tra i due dando la cosa ormai per certa. E di fatto cambiando le carte in tavola: Charlene non sarebbe rimasta in Sudafrica soltanto per una questione di salute, piuttosto perché avrebbe intenzione di riprendersi la sua libertà, realizzando finalmente quella “fuga da palazzo” che Carolina ai tempi (nel lontano 2011) le aveva impedito.

C’è chi parla di una Charlene che non aveva neanche intenzione di sposare il Principe Alberto, lui che è sempre stato un inguaribile latin lover e non ha mai perso occasione per lanciarsi in prove di seduzione (con tanto di figli illegittimi, o presunti tali, al seguito). D’altra parte a dare man forte a certe voci e insinuazioni sono anche le continue trasformazioni della Principessa Charlene, una donna che per la Corte ha rinunciato alla vita che aveva, alla sua grande passione per lo sport (in cui eccelleva).

Le sue trasformazioni e i cambi di look fanno sempre molto discutere e anche l’ultima metamorfosi, proprio lì in quel Sudafrica che la sta cullando ormai da mesi, ha lasciato il segno. Si dice che i cambiamenti estetici per una donna siano lo specchio di qualcosa che accade all’interno, nella parte più profonda dell’animo. Quello di Charlene senza dubbio è da sempre avvolto in una sottile coltre di inquietudine, che viene spazzata via ogni volta che la vediamo accanto ai suoi adorati figli, gli unici che riescono a farle tornare un grande sorriso sul volto.

Le foto condivise su Instagram ci offrono il ritratto di una famiglia che sembra felice e serena. Non sappiamo se sia effettivamente così, oppure un altro modo (dopo il video coi momenti più emozionanti della coppia pubblicato dal Palazzo) per cercare di appianare le voci di crisi. Di certo vedere Charlene di nuovo con i suoi adorati bambini è un dolce colpo al cuore.