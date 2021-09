Charlene di Monaco isolata, gli incontri segreti del figlio illegittimo di Alberto

editato in: da

Charlene e Alberto di Monaco in crisi: le foto che li tradiscono

Charlene di Monaco è sempre più isolata. Da mesi lontana da Montecarlo a causa di una grave infezione a naso, gola e orecchie, la sua assenza ha alimentato le voci di un divorzio imminente da Alberto che sembrano farsi concrete dai cambiamenti che stanno avvenendo a Palazzo con la presenza ingombrante dell’ex del Principe Nicole Coste e del figlio Alexandre.

Gli amici di Charlene di Monaco assicurano che tra lei e Alberto non c’è nessuna crisi, semmai i problemi sarebbero tra la Principessa e i Grimaldi che ancora faticano ad accettarla e soprattutto a comprenderla. Da mesi in Sudafrica, la sua lontananza ha contribuito a rendere ancora più profonda la spaccatura. E altri stanno approfittando di questa situazione.

Le condizioni di salute di Charlene le hanno impedito di partecipare a diversi appuntamenti importanti del Principato e della sua vita con Alberto. Oltre ad aver mancato al suo decimo anniversario di matrimonio, la Principessa non era presente al GP di F1 di Montecarlo, ha saltato il Ballo della Croce Rossa dove al suo posto c’era Nicole Coste, l’hostess con cui Alberto ebbe un flirt dal quale nacque Alexandre che oggi ha 18 anni, riconosciuto dal Principe come suo figlio.

Così mentre Charlene perde terreno a Palazzo e il suo matrimonio con Alberto sembra in bilico, Nicole e suo figlio sono sempre più sotto le luci della ribalta. Anzi pare che il rapporto con Alberto sia più vivo che mai e le frequentazioni stiano diventando sempre più assidue. Per altro Alexandre avrebbe incontrato più volte i fratellini Jacques e Gabriella, come ha raccontato sua madre in un’intervista a Paris Match. La Coste infatti ha rivelato che suo figlio “gioca felicemente con loro quando li vede”, ma sono ancora troppo piccoli.

Intanto, Charlene si perderà anche il primo giorno di scuola dei gemelli, poiché il suo rientro a Monaco non avverrà prima di ottobre. E poi non sarà presente nemmeno a un altro importante appuntamento del Principato. Il prossimo 23 settembre è previsto infatti il Monte-Carlo Gala for Planetary Health, il gala dedicato al pianeta cui la Principessa tiene moltissimo. Anche in questa occasione sarà sostituita?