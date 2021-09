Charlene di Monaco, parla il team medico. E Alberto vola in Irlanda coi gemelli

editato in: da

Charlene e Alberto di Monaco in crisi: le foto che li tradiscono

Dopo essere stata ricoverata in ospedale e dimessa l’indomani, le condizioni di Charlene di Monaco paiono stabili, assicura il suo team medico. E così suo marito Alberto è volato in Irlanda coi gemelli Jacques e Gabriella per una visita di Stato.

Charlene di Monaco, bloccata in Sudafrica dallo scorso maggio a causa di una grave infezione a gola, orecchie e naso, è collassata mercoledì primo settembre. La Principessa è stata quindi subito trasportata d’urgenza in ospedale dove ha passato la notte per sottoporsi a degli esami di accertamento. Nella mattinata di giovedì è stata poi dimessa. Il Palazzo ha confermato l’accaduto con un comunicato ufficiale un paio di giorni dopo.

Il team medico che ha in cura Charlene di Monaco ha fatto sapere che le sue condizioni non sono preoccupanti, sebbene sia costantemente sotto controllo.

Le rassicurazioni dei medici hanno permesso ad Alberto di Monaco di riprendere i suoi impegni e di compiere il primo viaggio ufficiale all’estero dopo il malore della moglie. Il Principe si è recato in Irlanda e ha portato con sé i figli, Jacques e Gabriella, che tra pochi giorni riprendono la scuola senza che la loro mamma possa accompagnarli per il loro primo giorno. Infatti, anche se le condizioni di Charlene sono stabili, non può in alcun modo intraprendere il lungo volo che la riporterebbe a Montecarlo.

Prima dell’importante appuntamento dei figli, Alberto li ha portati con sé in Irlanda, Paese che lo lega alla madre Grace Kelly. Il Principe ha visitato il Trinity College dove ha tenuto un discorso: “È un grande piacere per me seguire le orme di mia madre, che nutriva un profondo affetto per questa terra”. E ha donato alla biblioteca del prestigioso istituto un milione di euro a sostegno dei lavori di restauro.

Al suo fianco Jacques e Gabriella, veri protagonisti della visita. Lei graziosissima con un abito a fiori e a pois e ballerine argentate e lui in giacca azzurra, camicia e jeans e il perfetto mini me di Alberto.

Il viaggio del Principe segna il 60esimo anniversario della visita dei suoi genitori, Ranieri e Grace Kelly, sull’isola. Le foto del tour sono state pubblicate sulla pagina Facebook del Palazzo, compresa quella coi bambini. E dopo diverso tempo, Alberto sembra aver ritrovato il sorriso. Anche perché a preoccuparlo, oltre alla salute della moglie, ci sono anche le insistenti voci di divorzio che danno ormai al capolinea il suo matrimonio.