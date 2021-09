Charlene di Monaco ricoverata in ospedale: come sta

editato in: da

Charlene e Alberto di Monaco in crisi: le foto che li tradiscono

Come sta Charlene di Monaco dopo il ricovero d’urgenza in ospedale per un collasso? La principessa qualche giorno fa si era sentita male nella sua casa in Sudafrica durante la notte ed era stata trasportata in una struttura in ambulanza, ricoverata sotto pseudonimo.

A dare la notizia del malore di Charlene è stato il settimanale Bild, poco dopo una conferma è arrivata anche da Alberto di Monaco che in un comunicato ufficiale ha espresso la sua vicinanza nei confronti della moglie. “Sua Altezza Serenissima invia preghiere e fervidi auguri di pronta guarigione”, ha scritto il principe che solo qualche giorno fa era volato in Sudafrica insieme ai figli, Jacques e Gabriella, per riabbracciare la moglie.

In quell’occasione Charlene si era lasciata fotografare con tutta la famiglia. La principessa era apparsa molto magra e provata dopo la terza operazione durata oltre quattro ore, ma non aveva perso il sorriso. Gli scatti che la ritraevano con Alberto, in particolare, avevano sollevato nuovi dubbi riguardo un possibile divorzio fra i due dopo mesi di lontananza da Monaco.

Ora però i riflettori sono tutti puntati sul suo stato di salute. Da maggio infatti l’ex sportiva combatte con una grave infezione a orecchie, naso e gola. Un problema che le impedisce di tornare a casa e che l’ha costretta a ben tre operazioni. L’ultima, poche settimane fa, sembrava aver risolto il problema. La situazione però sarebbe precipitata all’improvviso con il collasso di Charlene e il ricovero d’urgenza in ospedale.

Come sta ora? Secondo alcune indiscrezioni diffuse dal Daily Mail le condizioni di salute della moglie di Alberto sarebbero “stabili”. A dare qualche informazione in più la fondazione che porta il suo nome che in una nota ha svelato: “Il suo team medico la sta attualmente valutando, ma ha confermato che la principessa è stabile”.

Charlene dunque starebbe meglio e sarebbe monitorata dai medici. Gli specialisti dunque starebbero valutando la situazione per cercare di capire cosa fare. Nel frattempo sembra allontanarsi sempre di più la possibilità di un ritorno a Monaco della principessa che di sicuro trascorrerà altri mesi in Sudafrica nel tentativo di curare l’infezione che l’ha colpita.