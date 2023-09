Charlene di Monaco, chi è sua cognata Chantell Wittstock

Fonte: IPA Charlene di Monaco, 10 look che mostrano il cambiamento negli anni

“Parenti serpenti”, dice un famoso detto. In famiglia, si sa, qualche alleato serve sempre. Sembra che Charlene di Monaco possa fare affidamento su un’alleata perfetta, sia per destreggiarsi negli affari sotto il proprio tetto, sia per fronteggiare le difficoltà lavorative e nei rapporti con la stampa: la cognata, Chantell Wittstock. Una donna che più volte ha preso la parola per lei, per distogliere l’attenzione da questioni intime e private. Una spalla su cui contare anche nelle questioni lavorative… Insomma, un vero e proprio asso nella manica della Principessa.

Chi è Chantell Wittstock, la cognata di Charlene

Chantell Wittstock è una donna d’affari e imprenditrice. Nata in Sudafrica nel 1987, è la cognata della Principessa Charlene di Monaco. Iniziò la sua carriera nel settore commerciale e da allora lavora in particolare all’interno dell’azienda Pernod Ricard. Dopo alcune esperienza professionali nel marketing e nel mondo degli eventi, ha lasciato le precedenti occupazioni per creare la propria azienda.

Nel giugno del 2013 ha sposato Sean Wittstock, fratello della Principessa Charlene, con una cerimonia organizzata in Sudafrica. La coppia vive a Benoni e ha due figli, un maschio, Raigen, e una femmina, Aiva Grace, nata nel 2016. La giovane imprenditrice ha profili social molto attivi e molto seguiti e lei pubblica regolarmente foto della sua famiglia e della sua vita quotidiana.

In Sudafrica si è occupata delle relazioni pubbliche della Principessa Charlene di Monaco, per poi entrare a far parte della Princess Charlene South Africa Foundation in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il suo contributo per la Principessa in Sudafrica fu particolarmente importante, visto il rischio corso dalla reale. In particolare il ricordo di quanto è accaduto l’ultima volta che si è recata in quel Paese è ancora bruciante. Nel 2021 Charlene infatti andò in Sudafrica per sostenere una missione in difesa dei rinoceronti. Sarebbe dovuta restare solo pochi giorni ma il suo soggiorno si protrasse per mesi. E in quel lungo periodo subì ben tre interventi in anestesia totale, rischiando di morire. Charlene era affetta da una gravissima infezione a naso, gola e orecchie che le impedì di prendere l’aereo per tornare a casa dal marito e dai figli, ma soprattutto la destabilizzò fisicamente e mentalmente. A poco valsero le due visite di Alberto e dei gemelli Jacques e Gabriella durante quel difficilissimo periodo che mise anche in pericolo il matrimonio dei Principi.

Il 4 agosto del 2021, Chantell Wittstock parlò alla stampa rilasciando un’intervista a News24 per mettere fine alle voci sulla Principessa di Monaco, convalescente in Sudafrica dopo l’infezione. Si tratta dunque di una figura di fiducia della Principessa, che gestisce i suoi affari, ma che ha anche spesso svolto l’importante funziona di portavoce, ponendosi in prima fila per difenderne gli interessi.

La famiglia di Charlene Wittstock

Charlene di Monaco, nata Wittstock il 25 gennaio 1978, è un’ex nuotatrice e attuale principessa consorte del Principato di Monaco. Nata in Zimbabwe e cresciuta in Sudafrica, cominciò una notevole carriera da nuotatrice. L’amore con Alberto di Monaco sbocciò nel 2006 e nel 2011 lo coronarono con il matrimonio. Molto apprezzata dai sudditi per la sua classe ed eleganza, Charlene si adopera molto per associazioni umanitarie che aiutano i bambini, ed è anche presidentessa onoraria della Croce Rossa del Sudafrica. Nel 2014 sono nati i due figli, gemelli: Gabriella Therese Marie e Jacques Honoré Rainier. La principessa ha inoltre due fratelli: Gareth e Sean.