Charlene di Monaco sparisce da Instagram: la Principessa è sempre più isolata

Fonte: IPA Charlene di Monaco, 10 look che mostrano il cambiamento negli anni

Charlene di Monaco non è più presente su Instagram. L’account social dell’ex nuotatrice, sposata dal 2011 con Alberto di Monaco, è stato disattivato. Un gesto inaspettato che arriva all’indomani degli ultimi, preoccupanti, gossip sulla Principessa, a quanto pare sempre più lontana dalla sua famiglia e dalla vita di corte. A nulla sarebbero servite, infatti, le vacanze trascorse a bordo dello yacht di suo marito insieme ai loro due figli: il rapporto con l’erede di Grace Kelly resta precario con il passare del tempo.

Disattivato il profilo Instagram di Charlene di Monaco

“Siamo spiacenti, questa pagina non è disponibile”, è il messaggio che appare se si prova a cercare l’account @hshprincesscharlene, seguito da 462mila follower e con 96 post condivisi. Account che in passato Charlene Wittstock ha utilizzato per sostenere importanti cause di beneficenza e per condividere le foto dei suoi figli, i gemelli Jacques e Gabriella, che a dicembre compiranno nove anni. Al contrario resta ancora attivo l’account Instagram ufficiale della famiglia reale per la Fondazione Principessa Charlene di Monaco.

Una sparizione inaspettata che getta nuove ombre sugli ultimi gossip inerenti la Principessa. Stando a quello che scrive la rivista francese Voici, la 45enne avrebbe lasciato il Principato di Monaco per trasferirsi in Svizzera, completamente sola, senza il marito e i bambini. Charlene vedrebbe il Principe solo ed esclusivamente su appuntamento. “Alberto e Charlene si prendono cura dei bambini a turno”, ha aggiunto un insider al quotidiano tedesco Bild.

A quanto pare Alberto e Charlene non sarebbero più di fatto una coppia ma avrebbero deciso di apparire insieme solo in determinate occasioni pubbliche, come accaduto nel mese di luglio al 74° Gala della Croce Rossa a Monaco. Non è la prima volta che si vocifera di problemi matrimoniali tra i due ma il Principe ha sempre negato tutto con veemenza.

La crisi tra Alberto e Charlene di Monaco

Sembra che la lunga assenza da casa della Principessa Charlene, dovuta alla malattia, abbia definitivamente compromesso il suo matrimonio. Lo scorso anno il Principe Alberto aveva difeso la loro unione, ricordando la lunga convalescenza che la moglie aveva dovuto affrontare ma specificando però che il ritorno in famiglia era andato benissimo nonostante le difficili condizioni della Wittstock fossero evidenti a tutti.

La Principessa era stata in Svizzera per curarsi e per riprendersi completamente dopo i mesi difficilissimi trascorsi in Sudafrica. Ai bambini era stato permesso di andare a trovarla, benché per poco tempo, ed è poi tornata a casa per riprendere il suo posto accanto al marito. A distanza di mesi, pare che non sia davvero così. A marzo, tra l’altro, era stata avvistata a Milano senza fede nuziale.

Di certo, la Principessa Charlene è apparsa sempre più lontana da Alberto di cui non avrebbe mai digerito il passato stando a quello che ormai si sussurra da anni. Soprattutto il legame con l’ex Nicole Coste, la giornalista ed esperta di lifestyle dal quale il Principe ha avuto il ventenne Alexandre, che avrebbe avuto un ruolo persino prima che la coppia convolasse a nozze nel luglio 2011.