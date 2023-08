Charlene di Monaco lascia il Principe Alberto e scappa in Svizzera

Fonte: IPA Charlene di Monaco, 10 look che mostrano il cambiamento negli anni

Charlene di Monaco si sarebbe trasferita in Svizzera e vedrebbe suo marito Alberto solo per le occasioni istituzionali. Ne sono certi i media francesi e tedeschi che, come riporta il Daily Mail, specificano inoltre che la Principessa avrebbe trascorso l’estate a bordo dello yacht di suo marito insieme ai loro due figli, Jacques e Gabriella, che stanno crescendo insieme.

Charlene di Monaco scappa ancora da Alberto

La voci sulla loro separazione non si sono mai placate. Soprattutto dopo che lei è tornata a casa a seguito del delicato intervento subito in Sudafrica per arginare una seria infezione otorinolaringoiatrica che l’aveva bloccata per mesi. Il Principe aveva provato a dissimulare i pettegolezzi, senza riuscirci mai veramente, ed era tornato al fianco della moglie sempre più provata dalla malattia e triste.

Ora che le sue condizioni cliniche sono tornate alla normalità, il rapporto col Principe Alberto è rimasto precario. Motivo per il quale avrebbe deciso di risiedere in Svizzera e di vedere i suoi figli ogni volta che lo desidera. Le vacanze trascorse insieme, poi, non sono state un segnale di rappacificazione. Anzi, sono stata la spia definitiva che ha fatto luce su un matrimonio diverso dagli altri legami Reali europei. Secondo Voici, Charlene tornerebbe però spessissimo a Monaco per vedere i suoi figli e per onorare gli impegni imposti dal suo ruolo. Secondo Bild, invece, i due coniugi sarebbero in armonia e avrebbero raggiunto il giusto equilibrio per il bene dei figli.

A marzo a Milano senza fede

Sembra inoltre che la sua lunga assenza da casa, dovuta alla malattia, abbia definitivamente compromesso il suo matrimonio. Il Principe aveva difeso la loro unione, imputando l’assenza di sua moglie alla lunga convalescenza che aveva dovuto affrontare, specificando però che il ritorno in famiglia era andato benissimo nonostante le difficili condizioni della Principessa di Monaco fossero evidenti a tutti.

La Principessa era stata in Svizzera per curarsi e per riprendersi completamente dopo i mesi difficilissimi trascorsi in Sudafrica. Ai bambini era stato permesso di andare a trovarla, benché per poco tempo, ed è poi tornata a casa per riprendere il suo posto al fianco di suo marito. A distanza di mesi, pare che non sia davvero così. A marzo, inoltre, era stata vista a Milano senza fede nuziale, ma nessuno aveva dato peso alla novità.

Di certo, la Principessa è apparsa sempre più lontana da suo marito. Basti pensare alla cerimonia per l’Incoronazione di Re Carlo, in cui è sembrata tutt’altro che a suo agio. Persino il look scelto non era adatto a lei. La vediamo però sorridere al fianco dei suoi figli, per i quali ritrova persino l’accordo con suo marito Alberto. Di lui, non ha mai veramente digerito il passato. Soprattutto quello che lo lega all’ex Nicole Coste, dal quale ha avuto suo figlio Alexandre, e che avrebbe avuto un ruolo persino prima che la coppia convolasse a nozze nel luglio 2011. Si dice infatti che la Principessa volesse rinunciare al matrimonio appena prima che si celebrasse. La storia racconta ben altro, ma l’ombra di quelle paure non si è mai dispersa del tutto.