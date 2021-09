Charlene di Monaco ricoverata in ospedale. Alberto: “Preghiamo per lei”

editato in: da

Charlene e Alberto di Monaco in crisi: le foto che li tradiscono

Sono giorni difficili per Charlene di Monaco che è stata ricoverata in ospedale in seguito a un collasso. La moglie del principe Alberto ormai da mesi si trova in Sudafrica dove è rimasta bloccata a causa di un’infezione che non le consente di ripartire. Solo qualche settimana fa aveva subito il terzo intervento per sconfiggere la malattia: un’operazione di quattro ore molto complessa.

Poco dopo era apparsa nuovamente in pubblico insieme ad Alberto e ai figli, Jacques e Gabriella, volati nel paese d’origine della nuotatrice per starle accanto. La convalescenza sembrava procedere per il meglio, tanto che proprio il principe, intervistato da People, aveva svelato il possibile ritorno nel Principato. “È pronta per ritornare – aveva detto, preannunciando la necessità di ricevere l’ultimo via libera dei medici -. Sono abbastanza certo che riusciremo ad anticipare il suo rientro, lei è anche pronta a imbarcarsi clandestinamente su una nave”.

Poi l’improvviso collasso e il ricovero d’urgenza in ospedale. Charlene è stata trasportata presso il Netcare Alberlito Hospital di Ballito, nella città di Durban e registrata con uno pseudonimo. Dopo tante indiscrezioni la situazione è stata confermata anche dallo stesso Alberto. In un comunicato ufficiale il principe ha annunciato che la moglie è stata dimessa. “La principessa Charlene è stata trasportata d’urgenza in ospedale mercoledì sera dopo un collasso – si legge -, ma è stata dimessa ieri e ora è in condizioni stabili. Sua Altezza Serenissima invia preghiere e fervidi auguri di pronta guarigione”.

Charlene manca ormai dal Principato da diversi mesi. Un esilio forzato causato da un’infezione contratta in Sudafrica che coinvolge naso, orecchie e gola. Per sconfiggerla l’ex sportiva si è già sottoposta a ben tre operazioni che l’hanno provata sia fisicamente che psicologicamente. Nei giorni scorsi era apparsa su Instagram insieme al marito e ai figli, dopo il terzo intervento. Negli scatti in cui abbracciava Alberto, probabilmente per scacciare le voci di crisi e di possibile divorzio, era apparsa molto provata. Nonostante il sorriso e l’emozione, nelle immagini Charlene si mostrava particolarmente dimagrita.

La situazione era comunque sembrata in netto miglioramento e Alberto aveva anticipato il ritorno nel Principato della moglie. Sino al collasso improvviso e al ricovero che ora sembra mettere in discussione, ancora una volta, il viaggio verso casa.