Charlene di Monaco, Alberto parla di ritorno “complicato”

Charlene e Alberto di Monaco in crisi: le foto che li tradiscono

Charlene di Monaco è in Sudafrica ormai da mesi, a causa di problemi di salute che l’hanno costretta ad una lunga permanenza lontana da casa. Ma il giorno del suo rientro dovrebbe avvicinarsi: Alberto, rompendo nuovamente il silenzio attorno alla situazione di sua moglie, ha parlato di “complicazioni” che finora hanno ritardato il momento tanto atteso.

Charlene di Monaco, un ritorno “complicato”

“Charlene sta meglio” – ha annunciato suo marito Alberto, nel corso di una breve intervista radiofonica ai microfoni di RMC. Rassicurando tutti sulle condizioni di salute della Principessa, ha poi spiegato perché finora il suo rientro è stato continuamente rimandato: “È stato complicato per lei, perché l’hanno colpita diversi problemi di salute”. In effetti, Charlene è ormai costretta in Sudafrica, sua terra natale, da diversi mesi: a seguito di un intervento chirurgico otorinolaringoiatrico, ha sviluppato una seria infezione che ha preoccupato i medici.

Ancora, lo scorso 1° settembre era stata nuovamente ricoverata dopo un collasso, che a quanto pare sarebbe solo una conseguenza dell’infezione con cui aveva combattuto nelle settimane precedenti. Quando potrà dunque rientrare a casa? In merito a questa domanda, Alberto non ha ancora risposte certe: “È ancora in Sudafrica, ma tornerà molto presto” – ha svelato – “Dobbiamo parlare con i medici tra qualche giorno”. Il responso è quindi nelle mani dei dottori che fino ad oggi si sono occupati di Charlene, e che a breve decideranno se potrà affrontare in sicurezza il viaggio verso casa.

Charlene di Monaco, la sua ultima apparizione

Con queste poche parole, Alberto ha confermato quanto aveva già dichiarato in precedenza: sua moglie potrebbe fare rientro per la fine di ottobre. Un rientro che spazzerebbe via definitivamente tutte le voci sulla presunta crisi coniugale che i due starebbero affrontando. Da tempo le indiscrezioni parlano di una rottura insanabile, addirittura di un “esilio” volontario di Charlene che sarebbe pronta a chiedere il divorzio. Suo marito aveva già smentito questi rumor, cercando di proteggere il suo matrimonio e i due bimbi che ne sono nati, i gemelli Jacques e Gabriella, i quali soffrono già molto per la lontananza dalla mamma.

Charlene, per cercare di placare le acque, ha recentemente pubblicato una foto sul suo profilo Instagram, la prima dopo molto tempo. Tuttavia, lo scatto non ha fatto altro che alimentare dubbi e indiscrezioni. Solamente il suo ritorno a casa metterà a tacere le voci, e forse questo giorno si sta avvicinando un po’ più rapidamente.