Charlene di Monaco, nuovo incarico. La concessione di Alberto

La Principessa è infatti stata nominata vicepresidente della Croce Rossa. L'assunzione di questo ruolo ha un significato speciale e soprattutto sembra essere il segnale che tra lei ed Alberto le cose stanno funzionando davvero.

Charlene di Monaco è la prima Principessa monegasca ad aver trascorso così tanto tempo lontana da Montecarlo e dagli impegni di Corte. Come è noto, la moglie di Alberto si trova bloccata in Sudafrica dallo scorso maggio a causa di una grave infezione al naso, gola e orecchi che le impedisce di volare. Ma soprattutto l'ha costretta a subire più interventi chirurgici e anche un ricovero d'urgenza in ospedale a inizio settembre.

La distanza prolungata da casa e da Alberto ha alimentato le voci di un imminente divorzio che la coppia ha smentito categoricamente, senza però riuscire a metterle a tacere del tutto. Per altro, la lunga assenza di Charlene pare abbia dato spazio di manovra all'ex del Principe, Nicole Coste, dalla quale ha avuto un figlio oggi 18enne, Alexandre. La Coste infatti ha rilasciato un'intervista a Paris Match dove non esclude un futuro per sé a stretto contatto col Palazzo che per altro già frequenta da tempo.

Detto questo, però, Charlene ha avuto un importante riconoscimento da suo marito e dalla sua famiglia. Già impegnata con la Croce Rossa monegasca, istituzione di cui Alberto è presidente dal 1982, dal primo agosto 2021 ha ottenuto l'incarico di vicepresidente.

Il suo nome compare nel sito dell'organizzazione all'interno del consiglio di amministrazione. La Principessa ha sostituito Philippe Narmino. Il vicepresidente resta in carica per tre anni, dunque Charlene terrà il nuovo ruolo almeno fino al 2024. Un programma a lungo termine che quindi, almeno per qualche tempo, allontana l'ombra del divorzio dalla coppia.

Per altro, la famiglia Grimaldi è sempre stata molto attiva all'interno della Croce Rossa monegasca fin dai tempi del bisnonno di Alberto, Luigi II, che l'ha fondata nel 1948. Grace Kelly fu particolarmente attenta a questa istituzione e creò appositamente il Ballo della Croce Rossa, uno degli appuntamenti annuali del Principato più importanti. Anche Camille Gottlieb, figlia della Principessa Stéphanie, fa parte attualmente del consiglio di amministrazione.

Dunque, che Alberto abbia voluto al suo fianco la moglie nel gestire la Croce Rossa, istituzione così cara al Principato e sua madre Grace Kelly, è un chiaro gesto di distensione tra i due e un rafforzamento del loro legame, nonostante la distanza.

Nel 2018 il Principe dichiarò, parlando del Ballo della Croce Rossa: "Ricordo di aver visto mamma e papà prepararsi per il ballo quando eravamo bambini. Non sono riuscito ad andarci fino a quando avevo 16 anni, ma da allora non ne ho persi molti". Quest'anno però è andato da solo, Charlene non ha potuto presenziarvi, anche se al suo posto sono spuntati Nicole Coste e il figlio Alexandre.