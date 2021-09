Charlene di Monaco, Alberto sempre più vicino alla sua ex Nicole Coste

Charlene e Alberto di Monaco in crisi: le foto che li tradiscono

Mentre Charlene di Monaco si trova ancora in Sudafrica, bloccata da mesi per una grave infezione, c’è chi sta già progettando una vita a Palazzo, magari a stretto contatto con Alberto. Si tratta di Nicole Coste, ex fiamma del Principe e madre di suo figlio Alexandre.

Nicole Coste e il figlio, che lo scorso 24 agosto ha compiuto 18 anni, sono sempre più presenti nella vita monegasca e nella famiglia Grimaldi. I due si erano già visti ad alcuni importanti eventi a Palazzo, dove Charlene era ovviamente assente per gravi problemi di salute che dallo scorso maggio la costringono a stare a migliaia di chilometri da suo marito e dai gemelli che hanno iniziato la scuola senza la presenza della loro mamma.

Dopo 16 anni di silenzio, Nicole Coste ha deciso di rilasciare un’intervista a Paris Match dove parla del futuro di suo figlio a Palazzo e anche di quello che lei sarebbe disposta a fare per i monegaschi e per la famiglia Grimaldi.

Paris Match si chiede se Alexandre Grimaldi-Coste possa essere il nuovo Barack Obama, la risposta di sua madre è chiara: “Non è un ragazzo come gli altri. Essendo suo padre un Principe regnante, certe cose sono un po’ fuori dall’ordinario”. E per questo motivo un giorno Alexandre potrebbe avere un ruolo all’interno del Principato, anche se ancora non è chiaro quale.

Infatti, secondo la legge monegasca solo i figli nati all’interno di un matrimonio possono reclamare il diritto alla successione al trono, ma Nicole e Alberto non si sono mai sposati. Dunque, replica la Coste: “Spetterà al Principe decidere riguardo ad Alexandre”. Il ragazzo pare stia valutando intanto una carriera nel mondo della moda, come è tradizione in famiglia, basti pensare a Charlotte Casiraghi o a Beatrice Borromeo.

Mentre per quanto riguarda il suo futuro, Nicole Coste si dice pronta ad accentare qualsiasi incarico benefico le venga offerto, da vera e propria dame. Insomma, l’ex hostess sembra voler trascorrere i suoi prossimi anni accanto ad Alberto, con buona pace di Charlene che prima poi dovrebbe tornare. “Amo i monegaschi di un amore sincero e sono ricambiata. Se mi si offrisse di contribuire a ente caritativo o altro, accetterei con grande piacere”.

Nicole ribadisce anche il legame indissolubile con Alberto. “A causa di Alexandre, siamo legati, e il mio nome è sistematicamente associato a quello di Monaco”.

Alberto e la Coste si conobbero nel 1997. La loro relazione durò per 5 anni, ma fu osteggiata dal Principe Ranieri al punto che impose al figlio di troncarla. Ma l’ex hostess era incinta e nel 2003 nacque Alexandre, riconosciuto da Alberto come suo figlio nel 2005.