Alberto di Monaco ai 18 anni del figlio Alexandre: di Charlene nessuna traccia

Sono mesi ormai che Alberto di Monaco è da solo a occuparsi dei figli Jacques e Gabriella, in seguito all’assenza di Charlene, costretta a rimanere in Sud Africa dopo le operazioni cui si è sottoposta.

In questo arco di tempo abbiamo avuto modo di vedere il Principe all’opera nelle vesti di papà modello, aiutato dalla sorella Carolina, ma ora scopriamo qualcosa in più grazie a un altro figlio, Alexandre, nato dalla relazione con Nicole Coste.

Il giovane ha appena compiuto 18 anni e Alberto non è voluto mancare alla festa di compleanno per celebrare l’importante traguardo. In alcune foto diffuse da Chi è possibile vedere il monegasco insieme alla ex compagna e al figlio appena maggiorenne.

Al contrario di quanto si possa pensare, quella tra Alberto e Nicole non è stata una storia passeggera, come lei stessa ha raccontato al settimanale: “Prima di restare incinta ho avuto una relazione di cinque anni con suo padre. È nato da un amore ed è stato riconosciuto… È nato due anni prima che cominciasse la relazione tra suo padre e Charlene”.

Nel corso dell’intervista Nicole Coste non ha fatto che elogiare il Principe di Monaco, raccontando quanto si sia speso per il figlio: “Alberto si è impegnato fin dall’inizio a essere presente e a far entrare a poco a poco il figlio nella sua famiglia e ha onorato la sua promessa: le cose vanno bene e seguono il loro corso, e questo mi rallegra. Alberto si è sempre assunto il ruolo di padre e non abbiamo mai concluso alcun accordo economico. Il nostro rapporto si basa sulla fiducia”.

Parole che certamente faranno piacere al figlio di Ranieri di Monaco, che prima di Charlene è sempre stato rappresentato come un playboy per via delle sue tante relazioni e – anche – di presunti figli illegittimi. Con Alexandre è stato diverso, Alberto ha ammesso che fosse suo figlio e lo ha voluto riconoscere ufficialmente.

Il giovane, che presto andrà all’università, è stato da poco chiamato da un’agenzia di modelli e sembra avere preso anche qualcosa dal padre: “Alexandre ha preso la mia cortesia e gentilezza. Anche Alberto è tenero, sensibile, affettuoso. Alexandre ci somiglia molto. Loro due si intendono a meraviglia e sono molto complici. Amano praticare insieme le attività sportive e a volte parlano di politica”, rivela la madre, che ha avuto modo di parlare anche di un aspetto più intimo del Principe: “Alberto è molto protettivo nei confronti del figlio. Fino ad ora abbiamo preso insieme le decisioni importanti e le iscrizioni a scuola le abbiamo sempre firmate entrambi. I nostri ruoli sono complementari e lui mi aiuta quando sono in difficoltà”.