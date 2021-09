Charlene di Monaco, i figli con Carolina: la piccola Gabriella infortunata

editato in: da

Charlene, l’assenza che fa rumore: la famiglia di Monaco al fianco di Alberto

Sono passati mesi da quando Charlene di Monaco si trova in Sudafrica a causa di un problema di salute che le impedisce di prendere un volo e tornare dai suoi cari. Ed è proprio la lontananza dalla sua famiglia, probabilmente, la prova per lei più dura. In attesa di poter viaggiare per lunghe tratte, però, continua a tenersi in contatto con i suoi figli e a informarsi sulle loro attività. A prendersi cura di loro c’è tutta la famiglia del Principe Alberto, a partire da Carolina di Monaco.

La lontananza di Charlene di Monaco da Palazzo Grimaldi ha avuto tantissime conseguenze. Da circa sei mesi, infatti, si trova in Sudafrica, dove è stata operata già tre volte e, di recente, ha subito un ricovero per un collasso. Innanzitutto, quindi, è aumentata la preoccupazione per la sua salute fisica alla quale si è aggiunta, sempre più insistentemente, quella per il suo matrimonio. Stando ad alcuni pettegolezzi, infatti, a tenere lontana Charlene sarebbe anche una profonda crisi tra lei e Alberto. Voci che sono sempre state smentite con fatti e parole dai protagonisti.

La conseguenza più grande, però, la stanno forse vivendo i piccoli Jacques e Gabriella, i gemelli nati dall’amore tra Charlene e Alberto di Monaco che al momento sono costretti a vivere lontano dalla loro mamma. Attraverso videochiamate, la Principessa si tiene costantemente informata sulle attività dei suoi figli e ha così fatto sapere che hanno trascorso dei momenti con la zia Carolina, sorella del Principe.

Insieme a Carolina, Jacques e Gabriella hanno preso parte ad una mostra canina da loro molto apprezzata. A condividere le foto dell’evento è proprio Charlene sui suoi profili social ufficiali. E subito una cosa salta all’occhio anche degli osservatori meno attenti: la figlia della Principessa è infortunata. Ha, infatti, il piede ingessato e si è recata all’evento su una sedia rotelle.

Al fianco di Gabriella il fratellino Jacques, la cugina Charlotte e, soprattutto, Carolina di Monaco, che si sta prendendo cura dei nipoti con grande attenzione e con grande affetto, cercando di colmare, per quanto possibile, il vuoto causato dall’assenza di Charlene.

Condividere queste immagini per Charlene non sarà stato affatto facile: non ci sono dubbi, infatti, che sarebbe voluta essere al posto di Carolina per accudire la sua bambina. Purtroppo, però, dovrà attendere ancora un po’: riuscirà a riabbracciare presto la sua famiglia?