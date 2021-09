Charlene di Monaco, Alberto parla delle sue condizioni di salute

Charlene di Monaco si trova ancora in Sudafrica, bloccata da mesi a causa di una grave infezione a naso, gola e orecchi. A fine agosto Alberto e i gemelli Jacques e Gabriella sono andati a trovarla, anche per mettere a tacere le voci di un imminente divorzio tra la Principessa e il marito, rumors che per altro non si sono fermati. Anche per colpa di una maga.

Pochi giorni dopo la partenza di Alberto e i figli per far rientro a Montecarlo, Charlene ha avuto un collasso. I medici l'hanno fatta trasportare in ambulanza in ospedale dove è stata monitorata per una notte.

Il Principe ha quindi chiarito ai microfoni di Monaco Info che si è trattato di un malessere vagale e ha spiegato che molti si sono spaventati nel vedere le ambulanze, ma la situazione è sotto controllo. Anzi, ha assicurato che Charlene va migliorando e ora si sente bene anche se è sempre sotto controllo da suo team medico. Alberto spera quindi che la moglie possa rientrare quanto prima a Montecarlo.

La Principessa manca da mesi e non ha potuto presenziare a eventi importanti sia privati che pubblici, a partire dal suo decimo anniversario di matrimonio. Ma si è persa anche il primo giorno di scuola dei gemelli.

Jacques e Gabriella hanno iniziato la prima elementare e ad accompagnarli al prestigioso istituto c'era solo papà Alberto, visibilmente emozionato. Mentre il maschietto non si ha lasciato nemmeno per un attimo la mano del papà, la bimba si è dimostrata ben più indipendente anche se era piuttosto imbronciata, ma in suo soccorso è arrivata la tata.

A tal proposito, Alberto ha commentato sempre a Monaco Info: "Abbiamo fatto delle bellissime vacanze, ma per i gemelli è arrivato il momento di ritrovare i compagni e cominciare una nuova avventura scolastica per loro".