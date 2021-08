Beatrice Borromeo: “Non sono come Meghan Markle”. E scalza Charlotte Casiraghi

editato in: da

Charlene, l’assenza che fa rumore: la famiglia di Monaco al fianco di Alberto

Beatrice Borromeo sta vivendo un momento d’oro. Musa di firme prestigiose di moda e gioielli, è riuscita nell’impresa impossibile di mettere in ombra sua cognata Charlotte Casiraghi. E ora che in fatto di stile ha battuto perfino Kate Middleton, ha deciso di aprire una società di produzione di documentari per Amazon. Ma avvisa: “Non sono come Harry e Meghan Markle“.

Moglie di Pierre Casiraghi, sposato nel 2015 con un matrimonio romantico sul lago Maggiore, mamma di due figli, Stefano e Francesco, rispettivamente di 3 e 2 anni, Beatrice Borromeo si racconta in un’intervista al Corriere della Sera. Parla dei suoi nuovi progetti professionali, del suo amore per la tradizione (il suo cognome è inciso nella storia d’Italia) e naturalmente della suocera Carolina di Monaco.

Alla cognata Charlotte Casiraghi contende la bellezza, la classe, l’eleganza e la passione per la moda. Se Charlotte è il volto di Chanel, Beatrice è l’ambasciatrice di Dior. Il suo abito con le frange d’oro, indossato per la sfilata della maison ad Atene lo scorso giugno, era semplicemente divino. E poi i gioielli di Buccellati, vere e proprie creazioni artistiche. Dei due brand dice la Borromeo: “Buccellati e anche Dior: due maison che mi rappresentano bene. In più questo mi assicura l’autonomia anche economica per lavorare al nuovo progetto di produzione”.

Abito con frange Puoi acquistare online un abito ispirato a quello di Beatrice Borromeo

Il nuovo progetto di cui parla è una società di produzione di cui hanno una quota anche Pierre e il cognato Andrea. Beatrice Borromeo spiega così la sua attività, creata a Monaco: “Ho avviato l’attività della mia nuova società di produzione di documentari: Astrea Films che sarà presto su Amazon Prime con una serie tv e anche il progetto di uno show tv… A settembre girerò una docu-serie ma starò via solo tre settimane per le riprese, il resto del lavoro lo farò da casa. Poi sono fortunata che Pierre mi aiuta molto con i bambini”.

Il paragone con Meghan Markle e Harry nasce spontaneo. Anche i Sussex infatti, conquistata l’indipendenza dalla Famiglia Reale, hanno avviato una società di produzione con un contratto milionario con Netflix. Ma Beatrice prende le distanze: “Ma loro sono una piattaforma vivente! Io devo invece avere idee e progetti convincenti per le piattaforme in streaming”.

E a proposito della famiglia e dell’aristocrazia, la Borromeo commenta citando Carolina di Monaco: “Mia suocera una volta ha detto che le tradizioni sono la trasmissione del fuoco, e non la celebrazione della cenere. Trovo molto bella l’idea di custodire le radici, l’identità storica. Il che non significa che bisogna accogliere il passato in modo acritico e senza lottare per superare discriminazioni e ineguaglianze, cosa per me ancora oggi fondamentale”.

Dopo il matrimonio, Beatrice Borromeo si è trasferita a Monaco dove si trova molto bene: “Monaco, parlando di tradizioni, è davvero profondamente legata ai Grimaldi. Ed è una comunità molto diversa dall’immagine glamour, è fatta di famiglie spesso con una storia plurisecolare proprio come la famiglia di mio marito, legatissime alla propria comunità. Gente diretta, dal carattere forte, molto affezionata al suo principe”.

Proprio in questo momento il Principe Alberto si trova in Sudafrica dove è andato a trovare la moglie, Charlene. La famiglia Grimaldi ha dimostrato grande solidarietà verso di lui, ora che sta attraversando un periodo difficile della sua vita privata tormentata dalle insistenti voci di divorzio.