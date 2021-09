Charlene di Monaco assente, Alberto flirta ancora con Sharon Stone

Sharon Stone, l’abito-sottoveste che seduce Alberto di Monaco

Charlene di Monaco è ancora in Sudafrica e suo marito Alberto porta Sharon Stone alla première di No Time to Die, il nuovo film della saga di James Bond. È già la seconda volta che il Principe si mostra in pubblico con la bellissima attrice, nel giro di pochi giorni. Li avevamo visti infatti a braccetto al Monte-Carlo Gala for Planetary Health.

Orecchini a cerchio Puoi acquistare online degli orecchini low cost simili a quelli di Sharon Stone

Sharon Stone con Alberto, senza Charlene di Monaco

Dunque, mentre Charlene di Monaco è ancora bloccata in Sudafrica per una grave infezione alla gola, orecchie e naso che le impedisce di prendere l’aereo e l’ha costretta a sottoporsi a più interventi chirurgici e a un ricovero d’urgenza in ospedale a inizio settembre, suo marito Alberto prosegue nel suo lavoro al Principato.

E se può contare sull’appoggio della sua famiglia, che lo sta sostenendo da mesi, agli eventi eventi più glamour si presenta con partner bellissime, come Sharon Stone appunto. Dopo il gala sull’ambiente, galeotta questa volta è stata la prima di No Time to Die.

Dopo aver visto scintillare Kate Middleton al Royal Albert Hall alla serata di gala per il nuovo film di James Bond, è toccato al Principato di Monaco ospitare 007. E Alberto ha voluto al suo fianco al posto di sua moglie Charlene, un’altra splendida bionda, Sharon Stone.

L’abito argento di Dolce & Gabbana

L’attrice, 63 anni e reduce dalla perdita del suo nipotino di appena 11 mesi, si è presentata alla prima con un abito a sottoveste di paillettes d’argento, di Dolce & Gabbana. Gli stilisti avevano firmato anche il raffinato abito viola d’alta moda che la Stone aveva indossato al gala per l’ambiente lo scorso weekend. A completare lo sfavillante look di Sharon, dei sandali gioiello, una clutch metal, una mascherina bianca tempestata di pietre dure e degli orecchini a doppio cerchio.

Sharon Stone è semplicemente fantastica e su Instagram ha ottenuto il plauso dei fan. Mentre Brook Shields ha commentato: “Sei sempre più bella”.

Alberto di Monaco le aveva consegnato il Premio alla carriera della Fondazione Principe Alberto II di Monaco, “in riconoscimento del suo notevole coinvolgimento per l’emancipazione delle donne e dei suoi incessanti sforzi umanitari in tutto il mondo”.

L’amicizia tra Alberto di Monaco e Sharon Stone

Sharon Stone e Alberto di Monaco, senza Charlene, si sono fatti immortalare alla prima di No Time to Die, dimostrandosi in perfetta sintonia tra loro. Per altro la loro amicizia dura da tempo e avevano già avuto altre occasioni di passere la serata insieme nel febbraio 2020 a Beverly Hills. E durante il il Global Ocean Gala, Alberto è stato visto baciare la mano dell’attrice.

La presenza prolungata di Sharon a Montecarlo sarà sicuramente interpretata come un altro segnale della crisi matrimoniale tra il Principe e Charlene, sebbene i due diretti interessati stiano facendo di tutto per mettere a tacere le voci di un divorzio imminente.