Charlene di Monaco lontana, Alberto al ballo con Sharon Stone

Charlene di Monaco ancora in Sudafrica ha lasciato ancora una volta solo Alberto a presenziare a uno degli appuntamenti più prestigiosi, il Monte-Carlo Gala for Planetary Health. Ma il Principe si è consolato al fianco di una altra donna bellissima, Sharon Stone .

Charlene di Monaco è dallo scorso maggio bloccata in Sudafrica per una grave infezione alla gola, naso e orecchie a causa della quale ha subito diversi interventi e un ricovero d'urgenza a inizio settembre. La Principessa si è persa moltissimi eventi importanti a Montecarlo, lasciando suo marito solo ad affrontarli.

La separazione di Alberto e Charlene ha alimentato le voci di un imminente divorzio, smentite da Palazzo. Anzi il Principe ha voluto ribadire il legame con la moglie, offrendole il prestigioso ruolo di vicepresidente della Croce Rossa monegasca.

D'altro canto, a Palazzo sono stati organizzati balli e gala in questi mesi e accanto ad Alberto si sono presentate donne di un certo fascino. Come la sua ex Nicole Coste che ha portato con sé il figlio, Alexandre, avuto dal Principe al Ballo della Croce Rossa. E ora al gala per l'ambiente, ha posato accanto ad Alberto la splendida Sharon Stone, colpita per altro poco tempo fa dalla morte del nipotino di appena 11 mesi.

Dunque, Alberto ha "sostituito" una bionda, sua moglie Charlene, con un'altra bionda, Sharon Stone. La star, al braccio di Alberto, ha indossato un imponente abito viola con strascico di Dolce & Gabbana. La sua bellezza disarmante ha messo in ombra perfino la raffinata Carolina di Monaco che per l'occasione ha sfoggiato un abito di Chanel, brand per il quale sua figlia Charlotte Casiraghi è testimonial.

Con Alberto e Carolina di Monaco erano presenti al gala Andrea Casiraghi e Pauline Ducruet, la figlia di Stéphanie, con un mini dress rosso. Ma gli occhi erano tutti puntati su Sharon Stone, con buona pace di Charlene.