Charlotte Casiraghi lascia senza fiato al naturale e sostituisce Charlene di Monaco

Charlotte Casiraghi, i look da sogno creati da Chanel

Charlotte Casiraghi è riapparsa in pubblico alla sfilata di Chanel durante la Paris Fashion Week e ha lasciato tutti senza fiato con un cambio di look sorprendente che è un inno alla bellezza: caschetto corto, make up naturale e un abito bianco con dettagli floreali sulle maniche che dovremmo copiare.

E nel Principato dà una mano a suo zio Alberto a seguire i gemelli Jacques e Gabriella mentre la loro mamma è in Sudafrica.

Charlotte Casiraghi ha letteralmente stregato alla sfilata primavera-estate 2022 di Chanel, di cui è brand ambassador. Ancora una volta si è presentata a un evento pubblico senza suo marito Dimitri Rassam. Insieme avevano fatto scintile al party esclusivo organizzato dalla maison francese. Ma poco importa, se Charlotte presenzia da sola agli appuntamenti glamour, non c’è nessuna crisi tra loro, semplicemente hanno impegni diversi.

Charlotte Casiraghi si occupa dei figli di Charlene di Monaco

La vita matrimoniale va così a gonfie vele, che la Casiraghi, mamma di due figli, Raphaël e Balthazar, trova il tempo di occuparsi dei cuginetti, Jacques e Gabriella. A dir la verità, tutta la famiglia di Alberto si è stretta intorno a lui per sostenerlo ed aiutarlo da quando, lo scorso maggio, sua moglie Charlene di Monaco non ha fatto più ritorno a Palazzo.

La Principessa è stata colpita da una grave infezione a gola, naso ed orecchie che le impedisce di prendere l’aereo e per colpa della quale ha subito diversi interventi chirurgici ed è stata costretta a un ricovero d’urgenza all’inizio di settembre dopo un collasso. Anche l’ultima foto che Charlene ha pubblicato sul suo profilo Instagram dove è apparsa particolarmente magra e provata, nonostante sorridesse all’obiettivo, più che rassicurare ha suscitato preoccupazioni per le sue condizioni di salute. Tanto che suo marito è dovuto intervenire per chiarire che il rientro a casa di sua moglie è lungo e difficile.

Oltre alla preoccupazione per Charlene, Alberto da mesi si è trovato solo a gestire gli impegni del Principato e a badare ai due gemelli che hanno iniziato la scuola lo scorso settembre. Il Principe però può contare su tutta la famiglia, compresa la bellissima Charlotte che tra un evento e l’altro si prodiga per gli zii e i cuginetti.

Il nuovo look di Charlotte Casiraghi

A tal proposito, Charlotte Casiraghi ha brillato in prima fila da Chanel presentandosi con un inedito make up naturale che esalta ancor più la dolcezza dei suoi lineamenti e la profondità dello sguardo e un bob corto che è la vera pettinatura di tendenza per quest’autunno.

Per quanto riguarda il look, rigorosamente Chanel, Charlotte si è presentata con un abito bianco, lungo fino alle ginocchia, maniche lunghe, a sbuffo, decorate con temi floreali e un paio di slingbacks nere, a punta strettissima. Al solito divina.