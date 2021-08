Charlotte Casiraghi, compleanno funestato dalla crisi tra Alberto e Charlene di Monaco

editato in: da

Charlotte Casiraghi, i look da sogno creati da Chanel

Charlotte Casiraghi compie 35 anni. La figlia di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi è nata infatti il 3 agosto 1986. Un compleanno all’insegna dell’eleganza e del glamour che caratterizzano la sua vita, se non fosse funestato dalla crisi che il Principato sta vivendo a causa della prolungata assenza di Charlene e delle voci di divorzio da Alberto.

Il 2021 per Charlotte Casiraghi è stato un anno di grandi soddisfazioni. A cominciare dal nuovo ruolo di ambasciatrice di Chanel. Chi meglio di lei può rappresentare la maison francese. L’amicizia che legava lei e sua madre, Carolina, a Karl Lagerfeld basta e avanza per renderla di diritto testimonial. Per non parlare del suo charme naturale, eredità di famiglia, a partire dalla nonna Grace Kelly.

Splendida la sua partecipazione alla presentazione della collezione Cruise 2022 nella fantastica cornice delle cave di calcare di Les Baux-de-Provence nel Sud della Francia, dove Charlotte si è esibita in una performance musicale indossando una giacca crop da far invidia a tutte.

Per non parlare dell’abito con cui Charlotte Casiraghi si è presentata al party esclusivo della maison durante lo scorso Festival di Cannes, dove finalmente è apparsa in pubblico accanto al marito Dimitri Rassam dopo mesi in cui i due non si sono mai visti insieme. Charlotte e Rassam si sono sposati nel giugno 2019, qualche mese dopo la nascita del loro figlio Balthazar, il 23 ottobre 2018.

La monegasca è mamma anche di Raphaël, nato nel 2013 dalla relazione con l’attore Gad Elmaleh. Recentemente Charlotte insieme al primogenito e a sua mamma Carolina sono apparse in pubblico in occasione del Jumping International di Montecarlo. Mentre a fine luglio la Casiraghi è tornata nel Principato per presenziare al Ballo della Croce Rossa. Una partecipazione che è stata considerata un gesto di solidarietà nei confronti di zio Alberto di Monaco, da mesi separato dalla moglie Charlene, ufficialmente costretta a rimanere in Sudafrica a causa di una grave infezione.

Nonostante gli sforzi della stessa Principessa e del Palazzo per rassicurare sul loro legame coniugale, le voci di un imminente divorzio si fanno sempre più insistenti. E se gli amici di Charlene insistono che sono solo falsità e che lei non lascerà mai i suoi figli, in molti vedono nella separazione prolungata il segnale di una spaccatura profonda con Alberto e con la famiglia Grimaldi che pare abbia isolato ormai la Principessa, facendo scudo invece attorno al Principe.

Charlotte compresa che ora pare si stia godendo una meritata vacanza in compagnia del marito e dei figli, in attesa di riprendere le sue attività, compresa quella di autrice di libri di filosofia. Sempre che la situazione a Montecarlo non precipiti e la famiglia debba correre in aiuto di Alberto.