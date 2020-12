Charlotte Casiraghi, nuovo volto di Chanel 2021: i look da favola

editato in: da

Charlotte Casiraghi, i look da favola al Ballo della Rosa

Charlotte Casiraghi, 34 anni, sarà brand ambassador di Chanel dal primo gennaio 2021. La secondogenita di Carolina di Monaco presterà il suo bellissimo volto alla maison francese, cui è legata da sempre, grazie a sua madre e alla profonda amicizia con Karl Lagerfeld, scomparso nel 2019, mitico direttore creativo del brand.

Charlotte Casiraghi sarà protagonista anche della prossima campagna prêt-à-porter Primavera Estate 2021 di Chanel, scattata da Inez e Vinoodh, proprio nell’ex residenza di Lagerfeld vicino a Monaco. Molti gli impegni in agenda della nipote di Grace Kelly per la maison fondata da Coco Chanel.

Infatti, sarà presente per tutto il 2021 a una serie di incontri, chiamati Les Rendezvous littéraires rue Cambon – Appuntamenti letterari in rue Cambon, in cui verranno ospitate attrici, scrittrici, donne di fama, amiche della maison. Il primo di questi appuntamenti è fissato per il 26 gennaio e sarà possibile seguirli tutti sul sito ufficiale e sui social di Chanel.

A dare l’annuncio dell’accordo tra la bella Charlotte, mamma di due figli Raphaël Elmaleh e Balthazar Rassam, è la prestigiosa casa di moda sul suo profilo Instagram dove ha condiviso in anteprima una foto del making of della campagna primavera-estate 2021 in cui appunto è protagonista la Casiraghi. Charlotte indossa un completo bouclé nel nero, rosa e panna che tanto ricorda lo stile di mamma Carolina di Monaco, rivisitato ovviamente, come notano gli esperti di moda.

A commento si legge: “Sigillando una lunga relazione basata sulla fiducia e l’amicizia, iniziata da Karl Lagerfeld e proseguita oggi da Virginie Viard, Charlotte Casiraghi diventerà ambasciatrice e portavoce della Maison dal 1 ° gennaio 2021”. Lo scatto è stato realizzato da Inez & Vinoodh.

Già nel 2012 Lagerfeld volle fotografare Charlotte Casiraghi per il libro The Little Black Jacket: Chanel’s Classic Revisited realizzato con Carine Roitfeld. Il primo look firmato Chanel, indossato dalla secondogenita di Carolina di Monaco, risale almeno al 2005, quando aveva 19 anni.

Charlotte, oggi filosofa impegnata, è molto legata all’ambiente della moda. È stata testimonial di Gucci e di Saint Laurent. Quest’ultimo e la maison Chanel hanno firmato anche i suoi due abiti da sposa quando ha detto sì nel 2019 a Dimitri Rassan.

Tra gli abiti più belli, firmati Chanel, indossati da Charlotte ricordiamo anche le creazioni per il Ballo della Rosa nel 2013 e nel 2018, entrambi giocavano con piume rosa.