Charlotte Casiraghi, l'abito da sera con camelie nel dettaglio

Charlotte Casiraghi ha letteralmente brillato al party organizzato in suo onore a Siviglia, dove è stata premiata come “persona dell’anno”. La figlia di Carolina di Monaco è l’essenza della bellezza mentre ha sfilato sul red carpet con un abito da sera di Chanel, dal corpetto ricamato e dalla lunga gonna in raso con spacco. E poi quella pettinatura raccolta, in stile anni Trenta, le sta divinamente.

Charlotte Casiraghi, persona dell’anno 2023

Non solo frivolezza nella vita da Charlotte Casiraghi e chi lo pensava è stato puntualmente smentito dal premio che la monegasca ha ricevuto da Vanity Fair Spagna. La figlia di Carolina di Monaco è stata eletta “persona dell’anno 2023” per “il suo contributo alle arti e il suo impegno per l’emancipazione delle donne attraverso la letteratura, la filosofia, il cinema e la filantropia”. Questo riconoscimento vuole essere un ringraziamento per “l’influenza globale di Charlotte Casiraghi che, come ambasciatrice e portavoce di Chanel, svolge un ruolo chiave nella diffusione della cultura attraverso iniziative come Les Rendez-vous littéraires rue Cambon”.

Come è noto, Charlotte studia da anni filosofia e ha anche pubblicato un libro. Sono molte le iniziative culturali da lei sostenute, tra queste gli incontri organizzati appunto con Chanel in rue Cambon. Tra l’altro in uno degli ultimi incontri si vociferava che fosse incinta, ma la notizia era evidentemente priva di fondamento.

Charlotte Casiraghi, abito disarmante con spacco

Al party organizzato per lei a Siviglia, Charlotte Casiraghi era di una bellezza disarmante. La monegasca si è presentata con un abito da sera, ovviamente firmato Chanel, composto da un corpetto con spalline larghe, ricamato con delle camelie in rilievo sulle tonalità del rosa i cui petali erano impreziositi da strass, e da una gonna lunga e dritta in raso nero con spacco laterale molto profondo. Ai piedi delle décolleté nere dalla punta arrotondata.



Colpisce la quasi assenza di gioielli. In fondo, non c’è nulla da aggiungere a quell’abito che è già un capolavoro sartoriale. Giusto una sottilissima catenina in oro e l’anello di fidanzamento con brillante.

Charlotte Casiraghi, la pettinatura anni Trenta

Altro dettaglio assolutamente chic del suo look è la pettinatura. Charlotte ha raccolti i capelli in uno chignon basso, con riga laterale che forma un effetto onda del ciuffo lucidissimo e appiattito sulla nuca con del gel, secondo uno stile che ricorda i ruggenti anni Trenta.

Il make come sempre è molto naturale, ma per il gala la Casiraghi si concede un rossetto più deciso, color prugna. Mentre sulle unghie delle mani opta per uno smalto color grigio malva che è una tonalità iconica di Chanel.

Decisamente questo è uno dei look meglio riusciti di Charlotte. Anche se recentemente l’abbiamo vista in diversi eventi pubblici, accompagnata da sua mamma Carolina di Monaco, dove ha brillato in rosa e poi con un magnifico abito geometrico col quale ha annientato la sua bellissima suocera, Carole Bouquet.