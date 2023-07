Charlotte Casiraghi, il mini dress bianco è un capolavoro di eleganza

Fonte: IPA Charlotte Casiraghi, lo chemisier nero che rivela il pancino sospetto (per davvero)

Chi è una delle nostre Reali preferite da prendere come ispirazione in fatto di moda estiva? Charlotte Casiraghi. Non potrebbe proprio essere altrimenti, perché si è sempre contraddistinta per la massima eleganza, anche in fatto di mini dress. Nulla di eccessivo, ma anzi raffinato e senza tempo: il look scelto per l’edizione estiva dei Rendez-Vous Littéraires rue Cambon è mozzafiato. Bianco, leggero, corto. Da copiare subito.

Charlotte Casiraghi, il look perfetto per l’estate: il mini dress color panna

Con i Rendez-Vous Littéraires, organizzati per Chanel, Charlotte Casiraghi ha fatto a dir poco centro. Il suo senso dello stile è sempre stato molto particolare: sobrio, indubbiamente. Quell’eleganza che contraddistingue i Reali, ma senza risultare mai fuori posto. Per l’occasione importante, la Casiraghi ha dimostrato di avere un ottimo gusto anche in fatto di letture.

Chanel chiama Chanel, ed è proprio così: la firma del suo mini dress appartiene alla maison storica di Coco Chanel. Un abito corto, ma non per questo eccessivo: realizzato in tweed, con maniche corte e ricami a doppia C e girocollo in perline bianche, è l’ispirazione ideale per una serata d’estate o un appuntamento romantico. Color panna, questo colore è ideale per esaltare l’abbronzatura in modo delicato.

Charlotte Casiraghi ai Rendez-Vous Littéraires

In uno scenario da favola, tra il campanile di Arles e gli oleandri in fiore, Charlotte Casiraghi ha preso parte ai Rendez-Vous Littéraires in modo impeccabile. Non solo il suo look ha conquistato tutti, ma anche i suoi gusti in fatto di letteratura. Per chi è in cerca di letture estive, la Casiraghi ha suggerito ben quattro titoli: Mrs Hemingway di Naomi Wood, Félicité di Katherine Mansfield, Seins et œufs di Mieko Kawakami e Ces héroïnes qui peuplent mes nuits di Mia Kankimäki.

Lo stile di Charlotte Casiraghi: inconfondibile ed elegante

Charlotte Casiraghi è tra i membri più riservati della Famiglia Reale Monegasca. Nonostante tutto, non ama molto le luci dei riflettori. Ben poche le indiscrezioni – come la presunta gravidanza – e la sua esistenza è glamour, ma non troppo. Così come lo stile, che talvolta è acqua e sapone, anzi: quasi sempre. Indossa Chanel, ma anche abiti low cost, senza privarsi dell’haute couture.

Eleganza e bellezza sono innate in lei: assomiglia moltissimo a mamma Carolina, e il portamento è dell’indimenticabile Grace Kelly. Rispetto alle altre donne della Famiglia Reale Monegasca, non ha mai osato più di tanto con “colpi di testa”: zia Stephanie in giovane età ha dato il meglio di sé, Charlene di Monaco ci ha dato un taglio, proponendo spesso look androgini.

Ma Charlotte Casiraghi ha scritto il suo dress code, fedele e autentico, in qualche modo “rubato” a mamma Carolina: la sobrietà – sempre – al primo posto. Certo, ha un debole per i mini dress – soprattutto bon ton, come quello sfoggiato ai Rendez-Vous Littéraires – così come per le gonne lunghe e gli abiti mozzafiato. Il filo conduttore? Rimane la raffinatezza, soprattutto per eventi importanti, red carpet e impegni ufficiali. E, nel caso del mini dress bianco, ispirazione estiva perfetta, non si è smentita affatto.