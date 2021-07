Charlotte Casiraghi gioca con le trasparenze: l’abito che tutte vorremmo avere

editato in: da

Charlotte Casiraghi, classe insuperabile: ruba la scena alla madre Carolina

Charlotte Casiraghi ancora una volta conquista Cannes. È lei la più bella del reame senza ombra di dubbio col suo abito colorato firmato Chanel. E al suo fianco finalmente è tornato Dimitri Rassam.

Charlotte Casiraghi ha ereditato da mamma Carolina di Monaco la bellezza senza tempo e dalla nonna Grace Kelly l’eleganza e il fascino. Il mix di queste qualità superlative rendono Charlotte inarrivabile. Nessuna ha la sua classe innata, nessuna ha un senso del gusto e dello stile come il suo. Merito anche dell’educazione ricevuta dalla Principessa Carolina che fin da piccola ha abituato la figlia al senso del bello.

Bracciale in oro Puoi acquistare online una versione low cost dei bracciali di Charlotte Casiraghi

Se avevamo bisogno di un’ulteriore prova, l’abbiamo ottenuta col look che Charlotte ha sfoggiato durante il party esclusivo al Festival di Cannes. Dopo l’apparizione al Grand Prix du Prince durante il Jumping International di Monte-Carlo, la Casiraghi è tornata in pubblico per partecipare al gala di Chanel di cui è ambasciatrice. Con lei il marito Dimitri Rassam che dopo un lungo periodo di assenza si è mostrato nuovamente con lei.

Charlotte è semplicemente favolosa mentre indossa un magnifico abito see-through della collezione Primavera Estate 2021 Act 1 Chanel, decorato con pizzi multi-color. Il vestito a trapezio, è sbracciato e lascia scoperti i fianchi quanto basta. La rampolla monegasca lo abbina a dei sandali bianchi e a una clutch dorata, tutto rigorosamente Chanel.

Sofisticata anche la pettinatura asimmetrica, creata per lei da John Nollet. Il make up color pesca dona lucentezza all’incarnato, mentre la manicure perfetta prevede lo smalto fucsia. Ogni dettaglio è curatissimo, compresa la scelta di indossare i bracciali a manchette d’oro, trapuntati.

Accanto a Charlotte, Dimitri ha sfoggiato un look più casual, giacca scura e t-shirt bianca. Il party esclusivo è stato organizzato sulla spiaggia privata del ristorante Bijou Plage in occasione del film Annette di Leos Carax, con Marion Cotillard.