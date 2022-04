Charlene, la prima foto in famiglia dopo le lunghe cure mette a tacere ogni dubbio

Charlene di Monaco è a casa: nuovo look e foto di famiglia

Charlene di Monaco è tornata davvero. Sorridente, accanto ai figli Jacques e Gabriella e al marito Alberto, nella la prima foto di famiglia dopo mesi mette a tacere ogni dubbio sui presunti problemi della coppia, della quale si è detto tutto e il contrario di tutto. Indiscrezioni che non hanno mai trovato fondamento e la cui risposta è stata questa serie di scatti in cui si vede la famiglia riunita e serena. Dopo molto tempo, infatti, la Principessa è tornata a casa dopo le lunghe cure e sembra pronta a riprendere i propri impegni ufficiali. Si tratta della prima volta che viene ritratta insieme ai suoi cari in autunno, quando si è mostrata a Monaco di ritorno dal lungo viaggio in Sud Africa.

Charlene, la prima foto di famiglia

In giardino, seduti sul prato tra fiori e un cesto con un coniglio, uno dei simboli della Pasqua. Charlene ha i capelli nuovamente biondissimi e corti, il viso sembra rilassato e sereno. E poi un look matchy – matchy di famiglia, con tutti e quattro vestiti con i colori del crema e dell’écru. Uno scatto che mette a tacere ogni dubbio, che in questi lunghi mesi di lontananza sono stati tanti: le voci di crisi si sono rincorse, ma anche quelle sullo stato di salute della Principessa, compromesso da una severa infezione otorinolaringoiatrica.

E la cartolina per gli auguri pasquali sembra proprio voler mettere un punto a tutto ciò che è stato detto da quando Charlene ha iniziato a stare poco bene.

A maggio del 2021 era andata in Sudafrica, il suo Paese d’origine, per prendere parte ad alcuni progetti benefici ma poi un’infezione a naso, gola e orecchie l’ha tenuta lì per diversi mesi, durante i quali è stata sottoposta a tre interventi molto delicati. La Principessa poi è riuscita a riabbracciare la sua famiglia solamente a novembre, quando è arrivata a Monaco. Da lì il ricovero in una clinica in Svizzera, per pensare alla propria salute. Mesi e mesi in cui della Principessa e della sua famiglia è stato detto tanto, ipotesi sia in merito a come stava sia sul rapporto con il marito.

Nella seconda immagine condivisa nel profilo ufficiale del Palazzo, si vedono tutti e quattro durante una funzione religiosa. A corredo degli scatti gli auguri per le festività: “Il Principe Alberto e la Principessa Charlene vi augurano una felice Pasqua”. Anche la Principessa ha voluto condividere una delle immagini che sono state realizzate dal fotografo Eric Mathon. Crisi? Divorzio vicino? Nulla di tutto questo: la famiglia, dalle immagini condivise, appare affiatata e finalmente insieme.

Charlene, il ritorno a Monaco

E il ritorno a Monaco era stato annunciato con una comunicazione ufficiale il 12 marzo, però da allora non ci sono state immagini a testimoniare la presenza di Charlene.

Nel comunicato, si leggeva: “Le Loro Altezze Serenissime condividono con gioia le seguenti informazioni: in accordo con i suoi medici e visto l’incoraggiante risultato delle cure, la Principessa proseguirà la sua convalescenza nel Principato, con suo marito e i figli al suo fianco. Le prossime settimane le permetteranno di rimettersi ulteriormente in salute, prima di riprendere con gradualità i Suoi impegni ufficiali. Per raggiungere la piena guarigione e vista la sua necessità di pace e calma, la coppia principesca chiede il massimo rispetto per la propria famiglia e la vita privata”.

Ora, con le foto ufficiali condivise per Pasqua, si può davvero dire che Charlene è tornata. Basteranno questi scatti a mettere a tacere le voci?