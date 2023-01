Charlene di Monaco irriconoscibile: sembra un’altra persona

Fonte: Getty Images - IPA - Getty Images Kate Middleton, Charlene di Monaco, Letizia di Spagna: il cappotto di tendenza è color cammello

Charlene di Monaco non sembra più lei, è cambiata totalmente e la sua trasformazione lascia tutti stupiti. Mai si sarebbe pensato a un simile cambiamento da parte della moglie di Alberto. Il suo aspetto e il suo atteggiamento sono completamente diversi.

Charlene di Monaco ha un nuovo aspetto

La metamorfosi di Charlene di Monaco non è dovuta a qualche intervento di chirurgia estetica. Di quelli farà per sempre a meno, se sono vere le voci di un’operazione estetica finita male che le avrebbe causato la grave infezione a naso, bocca e gola per colpa della quale ha rischiato di morire.

La Principessa ha assunto un nuovo aspetto perché sono cambiati i suoi modi di porsi e di interagire con le persone. Fuori da Palazzo sembra un’altra persona e questa trasformazione è solo che positiva.

Charlene di Monaco, le rivelazioni del giornalista

A raccontare il cambiamento di Charlene è Bertrand Deckers che ha presentato per la tv un documentario dedicato ai Principi di Monaco. “Charlene non è mai stata così presente. È presente sia ufficialmente che ufficiosamente”.

Il giornalista rivela come la moglie di Alberto non abbia più paura di incontrare le persone e di come sia disponibile nei loro confronti. È finita l’epoca della Principessa triste, chiusa in se stessa, sempre malinconica e desiderosa di tornare in Africa. La fuga da Palazzo prima delle nozze è ormai un ricordo sbiadito.

Da quando ha ripreso i suoi impegni a corte, nell’aprile 2022, dopo la lunga malattia, Charlene ha preso fiducia in se stessa e si è resa disponibile anche per gli altri.

Continua Deckers: “Vediamo foto di Charlene che cammina per le strade. Si ferma, prende un caffè. Il mese scorso, è stata vista mangiare un’insalata a Port Hercule. E la gente la riconosce, la ferma, le parla”. Per la prima volta la Principessa non ha paura a intrattenersi con le persone, anzi è molto disponibile e si presta a fare selfie, addirittura è lei che tiene in mano il telefonino per scattare la foto. Insomma, la moglie di Alberto è cambiata e non vive più chiusa nella sua torre d’avorio.

In particolare, pare che Charlene abbia voglia di vivere una vita normale e non esclusivamente da Principessa che deve mantenere le distanze coi sudditi. Anzi, se la si volesse incontrare e magari scambiarci due chiacchiere, sembrerebbe che sia facile incontrarla nei pressi della scuola dei figli, Jacques e Gabriella. La moglie di Alberto va a prenderli personalmente e, stando ai ben informati, non è una madre introversa che sta sulle sue.

Charlene di Monaco, come è cambiata

La nuova Charlene, stando a quanto riporta Gala, è il frutto della cura efficace prescritta dalla clinica svizzera dove lo scorso anno è stata ricoverata per mesi a causa della grave infezione. La Principessa ha ritrovato il benessere fisico tornando normopeso e ha recuperato l’equilibrio interiore, diventando più forte e serena. Sicuramente ad aiutarla in questo percorso c’è anche la fede. Padre Penzo, cappellano di Palazzo, è il suo confessore e l’ha molto sostenuta in questo cammino di rinascita.

Finalmente la moglie di Alberto è sorridente e per la prima volta non si tratta di un atteggiamento di circostanza dettato dal protocollo. E questo si è visto nelle numerose uscite che ha fatto durante per le feste natalizie, dal Ballo di Natale alla distribuzione dei regali della Croce Rossa.