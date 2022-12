Charlene di Monaco distribuisce i regali di Natale: scintille con Alberto

Fonte: Getty Images - IPA - Getty Images Kate Middleton, Charlene di Monaco, Letizia di Spagna: il cappotto di tendenza è color cammello

Charlene di Monaco è tornata a distribuire i regali di Natale alla Croce Rossa per i bisognosi dopo la pesante assenza dello scorso anno a causa della grave malattia che l’ha colpita. Accanto a lei suo marito Alberto di Monaco. I due non sono mai stati così vicini come in questa occasione. È la prima volta che i loro gesti di affetto in pubblico non sono sembrati costruiti. E forse non è un caso che poche ore dopo la Principessa ha rilasciato un’intervista a Monaco Matin dove per la prima volta ha raccontato del dolore che vive con lei utilizzando parole di speranza per il suo futuro.

Charlene di Monaco, mai così unita con Alberto

Charlene di Monaco è arrivata all’appuntamento con la Croce Rossa a braccetto di suo marito Alberto. Si è lasciata fotografare concedendo anche qualche sorriso agli obiettivi. In altre parole, è apparsa serena e in forma più del solito. La Principessa ha optato per un look bon ton, dai colori neutri, malgrado l’appuntamento natalizio. D’altro canto, non ha mai amato le tinte forti se non per specifiche occasioni di gala.

Charlene di Monaco, il look beige come Kate Middleton, di Akris

Dopo l’abito di Carolina Herrera per il Ballo di Natale, Charlene sembra ispirarsi all’outfit total beige che abbiamo visto qualche tempo fa sfoggiato da Kate Middleton e che anche Letizia di Spagna ha adottato col cappotto cammello. La moglie di Alberto ha indossato un look firmato interamente Akris, che ultimamente è il suo brand preferito. Il completo è composto da un cappotto cammello, il più amato dalle teste coronate, pantaloni con piega dello stesso colore e un dolcevita in cashmere marrone. Ai piedi delle décolleté in rettile. Mentre ha limitato i gioielli a un paio di orecchini a lobo con perle, per ottenere un’immagine più sobria.

Charlene e Alberto hanno dunque distribuito i doni ai bisognosi, hanno parlato con loro, stretto mano e posato per le foto. La Principessa non ha mai perso il sorriso e ha sempre guardato al marito come suo appoggio e sostegno.

In effetti, nell’intervista a Monaco Matin ha dichiarato che: “La mia famiglia è la mia roccia” ed è grazie ad essa che sta faticosamente uscendo dal tunnel della malattia.

Charlene di Monaco sulla malattia: “Sento meno dolore”

Come è noto la Principessa è stata colpita nel 2021 da una gravissima infezione che ha messo a rischio la sua stessa vita, c’è voluto un anno perché potesse tornare a mostrarsi in pubblico. Le cose però ora stanno migliorando, a dirlo è la stessa Charlene in una rarissima, se non unica, dichiarazione sulla sua salute. “Vorrei innanzitutto dire che mi sento molto meglio oggi rispetto agli ultimi anni” e ha proseguito: “Sento meno dolore e molta più energia”. Ma non è finita.

“Mi sto riprendendo. Ci vorrà ancora tempo, ma sono felice. La mia famiglia e coloro che amo sono la mia roccia. Mi avvicino al futuro, passo dopo passo, un giorno alla volta”.

Di Alberto non parla in modo specifico. Si riferisce a lui solo quando racconta dei figli Jacques e Gabriella che lo scorso 10 dicembre hanno compiuto 8 anni. La Principessa racconta delle loro responsabilità malgrado siano ancora così piccoli. “Con mio marito, quando dobbiamo andare a un evento, spieghiamo loro qual è la natura di questa cerimonia”. Ma ha aggiunto: “Sono ancora giovani, continuano a osservare, a imparare, prima che diventi naturale per loro”, anche se ha assicurato che si divertono molto quando partecipano anche loro.

Come alla Festa Nazionale di Monaco che si tiene il 19 novembre. Finalmente c’erano tutti e quattro dopo che lo scorso anno la Principessa li ha dovuti lasciare da sola perché malata. “I nostri figli erano molto entusiasti di prendere parte a questa Giornata Nazionale e noi eravamo molto orgogliosi di vedere la loro maturità. L’unità familiare è essenziale per noi.”

Charlene ha proseguito raccontando di come Jacques e Gabriella siano molto uniti, i gemelli hanno un legame speciale e si sostengono a vicenda. Lo scorso anno l’assenza della madre li ha messi a dura prova.