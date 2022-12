Charlene di Monaco sorride per i gemelli. Ma è polemica per la scelta su Gabriella

Fonte: IPA Charlene di Monaco cede ad Alberto. È gelo con Charlotte Casiraghi

Grande festa alla corte di Monaco. Charlene ha festeggiato il compleanno dei gemelli Jacques e Gabriella, che il 10 dicembre hanno compiuto 8 anni, con una festa gioiosa e colorata. Eppure non sono mancate le polemiche e non a causa dei dissapori con il Principe Alberto, come ci si potrebbe aspettare, bensì per via di una scelta che riguarda proprio la figlia e non è stata apprezzata da molti.

Charlene sorride per il compleanno dei gemelli

Un grande tavolo addobbato con festoni colorati e due torte che sembrano delle vere e proprie opere d’arte. Sullo sfondo i gemelli Jacques e Gabriella, al settimo cielo per la festa che papà Alberto e mamma Charlene hanno organizzato per il loro ottavo compleanno. In fondo essere Principi ereditari non cambia la sostanza: sono due bambini che, come tutti i “comuni mortali”, non vedono l’ora di scartare i regali e festeggiare in compagnia dei genitori e dei propri amichetti.

Charlene di Monaco, poi, è una mamma semplicemente meravigliosa. Per Jacques e Gabriella riesce sempre ad accantonare i malumori che dominano a corte, primi fra tutti quelli con il marito Alberto che non sembra non accennino a dissiparsi, specialmente dopo la disavventura in Sudafrica e i problemi di salute di cui sta ancora portando sulle spalle e nel cuore un bel peso. Senza contare il gelo con la cognata Carolina, tra le quali i rapporti non sono mai stati idilliaci.

Eppure in questa lieta occasione la Principessa Charlene è apparsa sorridente e raggiante, mamma fiera e orgogliosa dei suoi bambini, che ha voluto al suo fianco anche per l’inaugurazione del tradizionale Villaggio del Natale del Principato. E quello condiviso su Instagram è, almeno per una volta, il ritratto di una famiglia in cui non mancano amore e dolcezza.

Charlene nel mirino delle polemiche (di nuovo) per la figlia Gabriella

Potrebbe mancare la solita polemica? Naturalmente no. Anche in un giorno di festa come il compleanno dei gemelli, Charlene si è ritrovata a fronteggiare i commenti negativi di molti, indispettiti dalla scelta che riguarda la figlia Gabriella. La Principessina ereditaria è una dolce anima “ribelle”, proprio come la zia Stephanie alla quale somiglia sempre più, man mano che cresce. Alla festa per l’inaugurazione del Villaggio di Natale aveva già infranto il protocollo, abbracciando una delle ballerine presenti in preda a un irrefrenabile entusiasmo, come del resto ci si aspetterebbe da qualsiasi bimbo della sua età.

Stavolta è stato il suo look particolarmente eccentrico a far storcere il naso ad alcuni. Non tutti hanno apprezzato il suo travestimento quasi carnevalesco da geisha, con tanto di kimono e volto truccato di bianco com’è proprio della tradizione giapponese. Polemica sterile, a dirla tutta. Charlene è una mamma dolce e attenta, che sta educando i suoi figli a seguire sì i protocolli e le regole di Palazzo, ma anche a non dimenticare una cosa essenziale: non perdere mai la propria libertà, essere sé stessi ogni volta che lo desiderino.

Jacques e Gabriella sono i Principi ereditari e, come tutti i bambini del loro lignaggio, sono nati già con una grande responsabilità sulle spalle. Ma d’altro canto sono bambini, appunto. E hanno tutto il diritto di comportarsi come tali, anche a costo di rompere qualche regola.