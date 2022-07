Charlene di Monaco, scontro con Carolina: è gelo sul Ballo della Rosa

Fonte: IPA Charlene di Monaco in Norvegia: il tailleur nero e il gesto per Alberto

Charlene di Monaco dovrebbe partecipare al Ballo della Rosa, previsto per l’8 luglio, ma potrebbe dare forfait all’ultimo minuto a causa delle tensioni mai risolte con Carolina di Monaco cui è affidata l’organizzazione dell’evento più glamour di Montecarlo.

Charlene di Monaco, il Ballo della Rosa a rischio

La presenza di Charlene di Monaco al Ballo della Rosa era stata messa in dubbio dopo che a giugno la Principessa era risultata positiva al Covid. A causa delle sue precarie condizioni di salute, dovute alla grave infezione che l’ha colpita a naso, gola e orecchie lo scorso anno, si temeva che la ripresa dal virus potesse essere lunga. E invece Charlene è guarita in tempo non solo per il prestigioso Ballo, ma anche per presenziare a una serie di appuntamenti, alla spiaggia di Larvotto o al reparto maternità dell’ospedale Principessa Grace, tutti senza Alberto.

Ci si aspetta dunque di vederla al fianco del Principe in un abito da favola l’8 luglio. Il Ballo della Rosa sarebbe per lei la prima occasione di incontrare tutta la famiglia Grimaldi. Infatti, da quando è tornata al lavoro, si è mostrata solo in compagnia del marito e dei figli, Jacques e Gabriella. E anche quando, durante il GP di Montecarlo, sono arrivati i suoi nipoti tra cui Charlotte Casiraghi, di fatto non ha intrattenuto alcun rapporto con loro. In particolare, Charlene non ha ancora incontrato pubblicamente le cognate, Carolina e Stéphanie.

Dunque, l’edizione 2022 del Ballo della Rosa potrebbe avere un significato altamente simbolico. Non solo perché segna il ritorno di questo prestigioso evento, dopo due anni di sospensione a causa della pandemia, ma anche e soprattutto perché vedrebbe il ricongiungimento di Charlene di Monaco e Carolina.

Charlene di Monaco e Carolina di Monaco: è gelo

Come è noto, tra le due donne non scorre buon sangue. L’ex nuotatrice si dice sia molto gelosa della cognata e avrebbe chiesto ad Alberto di estrometterla da alcuni eventi del Principato, desiderio che il Principe però non ha voluto esaudire. Dal canto suo, Carolina non sembra gradire l’essere messa da parte a favore di Charlene cui spetta per diritto il ruolo di Première Dame di Montecarlo. Da qui, le tensioni, i dispetti, le invidie che pare si siano acuiti nei mesi in cui la Principessa è stata costretta all’isolamento.

Quindi, tutto è possibile la sera del Ballo della Rosa. Anche che all’ultimo momento Charlene rinunci ad esserci. D’altro canto, non sarebbe la prima volta. Infatti per due anni di seguito, nel 2018 e nel 2019 non si è fatta vedere. Alberto però non ha mai voluto rinunciare a questa serata mondana, nonostante l’assenza della moglie. Anche perché ha sempre potuto contare sulle sue sorelle che l’hanno sempre sostenuto.

Carolina di Monaco, il tema del Ballo della Rosa 2022

L’organizzazione del Ballo della Rosa è affidata tradizionalmente a Carolina di Monaco che per l’edizione 2022 si è affidata alla collaborazione del suo amico Christian Louboutin per l’allestimento della serata che si svolge nella Salle des Etoiles dello Sporting di Montecarlo.

Il tema di quest’anno è “Gli anni Venti, il ritorno”. Gli invitati saranno perciò trasportati nell’atmosfera di quell’epoca in un intreccio di sfarzo e glamour ispirati alla Parigi e alla Hollywood di quel periodo. Il collettivo House of Drama ha ideato per l’occasione uno spettacolo colorato e particolare, che metterà in risalto le correnti della Bauhaus e della disco rivisitata attraverso l’Art Déco.

Molti gli ospiti vip, tra cui il pianista compositore e cabarettista Charly Voodoo, la star del burlesque Dita Von Teese, la coreografa e ballerina Amélie Poulain, l’artista pattinatrice Marawa, la star della discoteca Corine e il DJ Amina.

Come vuole la tradizione, gli incassi di questa 66a edizione del Ballo della Rosa, organizzata con la partecipazione di Stéphane Bern, noto giornalista vicino a Palazzo che ha anche curato il documentario sul castello segreto di Alberto, saranno devoluti alla Fondazione Princesse Grace, che aiuta i bambini ricoverati in ospedale e le loro famiglie.