Charlene di Monaco, pronta al forfait: cosa succede se salta il Ballo della Rosa

Charlene di Monaco e Gabriella alla Monte-Carlo Fashion Week: look pazzeschi

Charlene di Monaco è ancora malata e si teme possa saltare il Ballo della Rosa, ma anche il Gala della Croce Rossa, due tra gli eventi più importanti di Montecarlo. Con conseguenze che possono diventare rischiose per il suo ruolo a Corte e per il suo rapporto con Alberto.

Charlene di Monaco sabato 4 giugno è risultata positiva al Covid ed è gioco forza di nuovo in isolamento, tanto che ha già dovuto cancellare dall’agenda il terzo meeting sui luoghi storici della Famiglia Grimaldi a Monaco, lasciando che sua figlia Gabriella fosse protagonista della scena.

Charlene di Monaco, rischio forfait

Anche se il Palazzo ha fin da subito rassicurato sulle sue condizioni di salute, parlando di sintomi lievi, sono in molti a preoccuparsi per la ripresa della Principessa già debilitata dalla grave infezione a naso, gola e orecchie che l’ha colpita a maggio 2021. Il virus potrebbe tenerla lontana dalla vita pubblica per lungo tempo, soprattutto se porta con sé quel malessere e spossatezza noti come long Covid.

In particolare, si teme che Charlene sia costretta a dare forfait a due importantissimi appuntamenti nel calendario monegasco, il Ballo della Rosa e il gala della Croce Rossa di cui è madrina. Questi eventi sono tra i più glamour dell’anno e per due anni non si sono potuti organizzare a causa della pandemia.

Il Palazzo ha già annunciato la presenza di Charlene alle due serate, accanto ad Alberto. Secondo indiscrezioni dei media francesi, entrambi i balli fanno parte di quella lista di eventi concordati dal misterioso contratto che la Principessa avrebbe siglato col marito. Si dice che Charlene si sia impegnata a partecipare ad alcuni appuntamenti istituzionali in cambio di uno stipendio da 12 milioni di euro che Alberto le pagherebbe all’anno.

Ballo della Rosa: che cos’è e quand’è

Il Ballo della Rosa, previsto inizialmente per il 19 marzo, è stato rinviato all’8 luglio a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid, ma fonti vicine a Palazzo sostengono che il cambiamento di data sia stato voluto anche per permettere a Charlene di essere presente. Lo scorso marzo infatti la Principessa era ancora convalescente e non era in grado di mostrarsi in pubblico.

L’organizzazione del Ballo della Rosa è stata affidata a Carolina di Monaco che ha scelto il suo amico Christian Louboutin come direttore artistico e insieme hanno scelto il tema: “Gli anni Venti, il ritorno”. I proventi ricavati dalla serata andranno alla Fondazione Princesse Grace. All’indomani della serata, la mostra L’Exhibition[niste] sarà aperta al pubblico dal 9 luglio al 28 agosto.

Charlene di Monaco, cosa accade se non va al Ballo della Rosa

Se Charlene dovesse saltare l’appuntamento, sarebbe un grave smacco per la Famiglia Grimaldi e soprattutto per Alberto che si ritroverebbe di nuovo solo a un evento istituzionale. Inoltre, potrebbe avere gravi conseguenze per la Principessa stessa che vedrebbe ancora una volta il suo potere essere messo da parte a favore dell’ascesa di Carolina di Monaco. È noto infatti che tra le due donne non corra buon sangue e che Charlene pare abbia preteso di non condividere più alcun evento con la cognata. Ma Alberto non ha ceduto alle sue richieste.

Ballo della Croce Rossa 2022: che cos’è e quand’è

D’altro canto, se Charlene fosse impedita a presenziare al Ballo della Rosa, potrebbe anche saltare il gala della Croce Rossa di Monaco. Anche in questo caso è già stata annunciata la sua partecipazione assieme ad Alberto e a Carolina di Monaco. Il momento più importante della serata è l’apertura delle danze da parte del Principe e della Principessa, che avviene subito dopo l’estrazione della tombola e la cena sontuosa.

Charlene di Monaco, cosa accade se non va al Ballo della Croce Rossa

Se Charlene non riuscisse a partecipare, suo marito si troverebbe in grave difficoltà e dovrebbe trovare al più presto una partner per il ballo. E qui potrebbe insinuarsi la sua ex Nicole Coste. Infatti, stando a quanto riportato da Gala, la donna potrebbe comparire al gala approfittando dell’eventuale assenza della Principessa, come ha già fatto in altre occasioni lo scorso anno, minando ancora una volta la relazione tra Alberto e Charlene.