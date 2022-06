Charlene di Monaco positiva al Covid, per lei non c’è pace: le sue condizioni

Charlene di Monaco e Gabriella alla Monte-Carlo Fashion Week: look pazzeschi

La Principessa Charlene di Monaco è positiva al Covid: è questa la nuova sfida che deve affrontare, dopo il lunghissimo percorso di riabilitazione che l’ha tenuta lontana da casa per tanti mesi. Stando a quanto spiegato da un portavoce, avrebbe già manifestato i primi sintomi ma le sue condizioni di salute non sarebbero preoccupanti. Tuttavia, sarà costretta a cancellare i suoi prossimi impegni in agenda.

Charlene di Monaco positiva al Covid

Da Palazzo arriva la brutta notizia che ha messo in allarme tutti: la Principessa Charlene di Monaco è risultata positiva al Covid, a seguito di un tampone effettuato sulla scia di alcuni sintomi che si sono presentati nelle ore scorse. Sebbene il suo stato di salute “non è preoccupante”, come riporta un comunicato diramato dalla Casa Reale monegasca, la moglie di Alberto dovrà rimanere in isolamento per alcuni giorni nel rispetto delle norme sanitarie vigenti. Ciò la terrà ancora una volta lontana dalla sua famiglia, e naturalmente la costringerà ad annullare i prossimi eventi.

Charlene era infatti attesa domenica 5 giugno ad un evento sportivo molto importante, la Riviera Water Bike Challenge che annualmente si tiene a Monaco, organizzata proprio dalla sua fondazione. Ospite d’onore della gara di moto d’acqua, la Principessa avrebbe dovuto partecipare accanto a suo marito Alberto, rinunciando per una volta ai panni di concorrente – in più occasioni, in passato, aveva vinto la competizione. Ma l’improvvisa comparsa dei sintomi del Covid e il tampone positivo le impediranno di tornare al suo amato appuntamento estivo.

Charlene di Monaco, come sta

Questa è l’ennesima batosta per Charlene, che ormai da più di un anno sta affrontando durissimi problemi di salute. Nel maggio 2021, durante un suo viaggio in Sudafrica, si era sottoposta ad un intervento a causa di un’infezione all’orecchio che l’aveva colpita così lontana da casa. E da quel momento ha avuto inizio un lungo calvario, fatto di ripetute operazioni chirurgiche e, soprattutto, di infinita nostalgia della sua famiglia. Tantissime voci si sono rincorse durante quei mesi di lontananza, addirittura si è pensato che la Principessa fosse andata in esilio volontario per una crisi matrimoniale con Alberto – che è stato costretto più volte a smentire.

Infine, lo scorso novembre Charlene è riuscita a tornare a Monaco, riabbracciando i suoi splendidi gemellini. Un momento commovente, al quale però ha fatto seguito un’altra brutta notizia: essendo la sua salute ancora molto fragile, ha annullato tutti i suoi appuntamenti e, nel giro di qualche settimana, si è ricoverata in una clinica svizzera per rimettersi in forze. Finalmente, in primavera la Principessa è rientrata di nuovo a casa e pian piano è tornata a partecipare alle uscite pubbliche, rassicurando tutti coloro che ancora temevano per le sue condizioni di salute.

Solo qualche giorno fa l’abbiamo vista, radiosa come un tempo, al GP di Montecarlo assieme ad Alberto e ai loro gemelli, Gabriella e Jacques. E attendevamo con ansia il nuovo appuntamento di domenica, che a questo punto salta inevitabilmente. Non si hanno notizie sul Principe Alberto, che da sua parte ha già avuto il Covid in due occasioni – l’ultima solo lo scorso aprile. Ma a quanto pare questa volta non sarebbe stato contagiato.