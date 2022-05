Charlene di Monaco tormentata, il gesto con la mano che non è piaciuto a nessuno

Charlene e Alberto di Monaco mano nella mano: non convincono

Charlene di Monaco è tormentata, nonostante i sorrisi con Alberto e le parole rassicuranti sul loro matrimonio. Proprio la passeggiata mano nella mano con suo marito, ha sollevato molti dubbi sulla Principessa, un gesto che non è piaciuto e non ha convinto gli esperti di linguaggio del corpo, come Judi James.

Charlene di Monaco inquieta

Charlene di Monaco, durante il GP di Montecarlo, è senz’altro apparsa più serena e più a suo agio con Alberto e i gemelli, Gabriella e Jacques, rispetto solo a un mese fa. D’altro canto, più passa il tempo, più si sta nuovamente abituando alla vita in Palazzo e a stare sotto i riflettori, ma ancora non tutto è stato appianato. E la Principessa sembra a tratti sfuggente e inquieta, ma come non capirla.

Charlene di Monaco, tensioni con Carolina

Secondo indiscrezioni i problemi con Alberto non sono del tutto risolti e le tensioni a Palazzo non sono del tutto scomparse, malgrado la presenza di un accordo tra la coppia in cui pare si sono definiti nero su bianco i doveri della Principessa. Il documento, che prevede anche il pagamento di uno stipendio da 12 milioni di euro all’anno, indicherebbe la lista di eventi cui Charlene deve presenziare e la garanzia che sarà al fianco di suo marito durante i viaggi di Stato. In cambio, però, l’ex nuotatrice avrebbe ottenuto che Carolina di Monaco non partecipi agli stessi impegni in cui ci sarà lei. In effetti, Carolina non ha assistito al GP di Montecarlo, ma in compenso erano presenti tutti e tre i suoi figli, e in particolare Charlotte Casiraghi che ha abbagliato col suo charme, mettendo in ombra zia Charlene.

Charlene di Monaco, Nicole Coste la tormenta

Quest’ultima ha poi un’altra spina nel fianco, Nicole Coste, ex hostess, ex amante di Alberto e madre di Alexandre, avuto dal Principe 19 anni fa. La donna si è insinuata nella vita del Principato, facendosi vedere a tutti gli eventi che contano, a volte anche accanto ad Alberto.

Il GP di F1 è stato per lei una ghiotta vetrina ed eccola quindi condividere su Instagram una foto che la ritrae nel box della Ferrari, proprio accanto all’auto di Leclerc, grande amico di Charlene. Un doppio affronto per la Principessa che si ritrova sempre attorno la presenza ingombrate dell’ex di suo marito.

Charlene di Monaco, il gesto della mano non convince

Tutte queste ansie certo vanno ad incidere sul rapporto con Alberto. Charlene, nella recente intervista a Monaco Matin, ha ribadito il suo amore per il marito e ha definito intollerabili le speculazioni di alcuni media. Ma l’esperta di linguaggio del corpo, Judi James ha sottolineato al Daily Mail che quando la Principessa e Alberto si mostrano insieme, ostentano il loro legame. E ha definito le loro pose “troppo tattili”, quindi forzate per enfatizzare un’intimità tra i due che però sembra invece essere andata perduta.

Quando Alberto e Charlene si prendono per mano, il gesto appare forzato, sottolinea l’esperta. I due per altro non si scambiano nemmeno uno sguardo, anzi la Principessa ha un’espressione molto corrucciata, come se fosse stata costretta a dare la mano al marito. In più le loro mani appunto non si stringono per niente. Alberto le prende la mano e lei quasi non reagisce, appoggia appena le dita sul palmo del marito. Un gesto molto diverso rispetto agli abbracci e alle strette che dà alla figlia Gabriella.