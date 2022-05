Charlene di Monaco sparisce al GP: messa in ombra da un’altra

Charlotte Casiraghi lascia senza fiato al GP di Montecarlo

Charlene di Monaco messa in ombra la GP di Montecarlo da un’altra donna. Nessuno se lo sarebbe aspettato all’evento che avrebbe dovuto consacrare definitivamente il suo ritorno alla vita sociale e che avrebbe dovuto mettere a tacere o confermare le voci di crisi con Alberto.

Charlene di Monaco, show al GP di Montecarlo

Charlene di Monaco è passata in secondo piano nonostante due giorni di apparizioni pubbliche, i cambi di look, l’abbraccio a Charles Leclerc per una sconfitta altrettanto inaspettata, la premiazione con sua figlia Gabriella che ha debuttato al suo primo evento formale di sera durante la Monte-Carlo Fashion Week, e l’espressione quasi disgustata mentre Alberto le prende la mano.

Se Charlene è stata la donna più chiacchierata dell’ultimo anno nel Principato, se negli ultimi mesi ha avuto solo per lei le attenzioni dei media, specialmente ora che ha ripreso a mostrarsi in pubblico, è arrivata a Montecarlo una donna che l’ha letteralmente messa in ombra. Si tratta niente meno di sua nipote Charlotte Casiraghi e parte della stampa francese ha visto in questa mossa lo zampino di Carolina di Monaco con la quale la moglie di Alberto ha un conto in sospeso. Ma procediamo con ordine.

Charlotte Casiraghi lascia senza fiato in mini

Charlotte Casiraghi si è presentata al GP di F1 con Raphaël Elmaleh, il figlio più grande avuto dalla relazione con l’attore Gad Elmaleh. Mentre di suo marito Dimitri Rassam nemmeno l’ombra, anche se insieme hanno sfilato a Cannes. Charlotte comunque ha potuto contare sulla compagnia dei suoi fratelli Pierre e Andrea con le loro mogli, Beatrice Borromeo e Tatiana Santo Domingo, e alcuni dei suoi nipoti.

Charlotte ancora una volta ha fatto girare la testa a tutti, indossa un mini dress, ovviamente di Chanel, svelando le gambe perfette. Si tratta di un abito in stile anni Sessanta, sbracciato, corto sopra il ginocchio, bianco col logo del brand replicato, che ha abbinato a un paio di sandali neri col tacco largo e basso. Carinissimi gli occhiali da sole con montatura rossa. La Casiraghi con la sua mise raffinata ha fatto rivivere i gloriosi anni Sessanta a Montecarlo con tutto il glamour di quell’epoca.

Charlene di Monaco in jumpsuit celeste

A niente sono valsi gli sforzi di Charlene che ha risposto con una jumpsuit celeste, firmata da Terrence Bray, con collo alto, maniche lunghe a sbuffo e dettaglio nude sulla schiena. La Principessa l’ha abbinata a un paio di scarpe di Dolce & Gabbana. Sempre del brand italiano l’abito a fantasia indossato da sua figlia Gabriella che si atteggia già da star coi suoi maxi occhiali da sole (GUARDA LE FOTO).

Charlene è apparsa in ottima forma, apparentemente completamente ristabilita dalla grave infezione che l’ha colpita un anno fa e che ha messo in pericolo la sua vita. Come lei ha dichiarato, ora è “serena” e ha perfino scambiato qualche sorriso con Alberto, anche se i due sono rimasta a debita distanza.

Carolina, la strategia per far dimenticare Charlene

In ogni caso, la presenza di Charlotte Casiraghi e del resto della famiglia Grimaldi in gran massa, ha a quanto pare stressato Charlene, almeno così riporta il magazine francese LeGossip. Per fortuna, a darle sostegno c’era suo fratello Gareth Wittostock che ha saputo conquistarsi Carolina.

Un’ipotesi avanza dal sito francese è che la regia di questo ritrovo di famiglia sia proprio di Carolina. Si legge infatti che lei e Charlene sarebbero venute a un accordo. La moglie di Alberto si è impegnata a sostenerlo anche all’estero almeno fino alla maggiore età dei figli e in cambio ha ottenuto che Carolina non presenzi agli stessi eventi in cui c’è lei. In effetti, al GP la sorella di Alberto era assente, ma ha fatto in modo di far sentire la sua influenza e il suo potere attraverso i figli e in particolare Charlotte che con la sua bellezza disarmante ha attratto l’attenzione di tutti, facendo dimenticare Charlene.