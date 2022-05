Charlotte Casiraghi, sirena in costume e abito fasciante come Kate Middleton a Cannes

Cannes 2022, Charlotte Casiraghi: il look ispirato a Kate Middleton. E non solo

È arrivato il momento di Charlotte Casiraghi al Festival di Cannes che con lei raggiunge l’apice del glamour e della bellezza. Nel 2022 la rampolla monegasca ha incantato con un abito fasciante blu notte che strizza l’occhio al look che Kate Middleton ha indossato alla prima di Top Gun: Maverick. Mentre di giorno ha svelato come rendere sensuale il più semplice dei costumi interi neri.

Charlotte Casiraghi infiamma il Festival di Cannes

Charlotte Casiraghi è sempre più lontana dalle vicende di Montecarlo, dove le tensioni di Palazzo tra sua madre Carolina e Charlene di Monaco sembrano all’ordine del giorno e dove suo zio Alberto sta cercando di fare di tutto per salvare le apparenze intorno al suo matrimonio. E a proposito di matrimonio, anche quello di Charlotte e il suo Dimitri Rassam è sempre molto chiacchierato.

I due infatti, sempre molto impegnati nelle loro rispettive carriere, appaiono raramente insieme in pubblico e questo ha alimentato i rumors di una crisi coniugale. Ma tutte le volte che vengono a Cannes, rigorosamente mano nella mano, zittiscono le malelingue. Quest’anno l’occasione è stata la presentazione di Frère et Soeur, film con Marion Cotillard. La coppia ha fatto scintille sul red carpet e Dimitri non ha mancato di cingere la sua dolce metà attorno alla schiena, in un gesto di grande affetto e intimità.

Charlotte Casiraghi e Kate Middleton, l’abito fasciante di tendenza

Dal canto suo, appena Charlotte Casiraghi è apparsa sul tappeto rosso, fa fatto terra bruciata intorno alle altre. Nessuna, né Julia Roberts, né Sharon Stone, riesce a competere con lei. La figlia di Carolina ovviamente indossava un abito Chanel, di cui è brand ambassador, blu notte, avvolgente e fasciante, che lasciava scoperta la schiena.

Per quanto diverso, il modello in qualche modo richiama il magnifico vestito indossato da Kate Middleton alla prima di Top Gun: Maverick. Entrambi infatti hanno optato per un modello aderente che mette in risalto le loro silhouette filiformi e punta sulla semplicità come arma di estrema eleganza.

Charlotte Casiraghi, il costume più sensuale dell’estate

Se Charlotte Casiraghi strega sul red carpet, di giorno non è da meno. La musa ispiratrice di Chanel si rilassa infatti in piscina all’Eden Roc di Antibes, indossando un costume intero nero. Charlotte è magnifica anche con il più semplice dei look da piscina: scollo rotondo, sgambato al punto giusto, non ha bisogno di orpelli, colori vivaci o altri dettagli osé per lasciare tutti senza fiato mentre si fa la doccia o si lascia cullare in acqua nella piscina a sfioro, scavata nella roccia. E rilancia così il costume intero nero come nuova tendenza dell’estate.