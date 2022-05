Kate Middleton osa con l’abito, mano nella mano di Tom Cruise: William imbarazzato

Kate Middleton, l’abito sinuoso alla prima di Top Gun: Maverick

È nata una stella e si chiama Kate Middleton. La Duchessa di Cambridge alla prima di Top Gun: Maverick supera se stessa con il magnifico abito fasciante che scopre le spalle, firmato Roland Mouret, (2.648 euro) e orecchini da 12.390 euro. E seduce Tom Cruise che le prende la mano sul red carpet, con profondo imbarazzo di William che le è accanto.

Kate Middleton, l’abito fasciante di Roland Mouret

Kate Middleton non è mai stata così magnetica come ora. Pensavamo avesse raggiunto il vertice con gli abiti da sera indossati negli ultimi mesi, come quello d’oro per la prima di No Time to Die. Ma ci sbagliavamo. Il look scelto per accogliere Tom Cruise, arrivato direttamente dal Festival di Cannes a Londra, li supera ampiamente. Anche per l’originalità del modello. Infatti non abbiamo mai visto la Duchessa usare tanto. Sempre molto attenta al protocollo, non si spinge mai troppo oltre.

Se non è la prima volta che in serate di gala scopre le spalle, sicuramente è una novità indossare un abito così aderente che modella la sua silhouette filiforme. Kate è semplicemente divina come minimal è il suo abito creato da Roland Mouret. Si tratta di un lungo abito nero, aderente, con scollo a barca che avvolge décolleté e schiena con una fascia in raso bianco, mostrando appunto le spalle. La moglie di William sicuramente aiuterà a rilanciare il brand, amato anche da Meghan Markle, che lo scorso novembre è finito in amministrazione controllata dopo la crisi dovuta al Covid.

Kate Middleton, gli orecchini da 12.390 euro

Lady Middleton ha abbinato il magnifico abito a delle décolletée cutout, in velluto nero, di Prada e una clutch nera con chiusura metallica di Alexander McQueen. Il tutto impreziosito da dei lunghi orecchini con due stella in diamanti, creati da Robinson Pelham, che valgono circa 12.390 euro. Kate li mette ben in mostra grazie a quella che è diventata la sua pettinatura preferita, i capelli lisci portati dietro le orecchie. Un piccolo stratagemma per ringiovanire di 10 anni che il suo hair stylist, Richard Ward, ha definito lifting istantaneo.

Kate Middleton, Tom Cruise le prende la mano

La Duchessa di Cambridge naturalmente era con William alla prima di Top Gun: Maverick, il sequel del celebre film del 1987. Con loro c’erano anche Tom Cruise e Jennifer Connelly. In particolare, Kate è riuscita letteralmente a fulminare l’attore che ha preso per mano la Duchessa aiutandola a salire le scale del red carpet. Un gesto che i sudditi hanno definito da vero gentleman, ma che ha spiazzato William. Il Principe probabilmente non si aspettava una tale mossa da parte di Tom Cruise, abituato com’è a non toccare mai la moglie in pubblico.

Kate Middleton, William geloso

Il siparietto, per quanto molto cavalleresco da parte della star di Hollywood, ha gettato nell’imbarazzo William che si è tradito con alcune occhiatacce a Cruise mentre prendeva per mano sua moglie. Forse non è stata solo una questione di protocollo a far perdere la compostezza del Duca di Cambridge che di fronte a uno dei sex symbol viventi avrà provato non poca gelosia.