Festival di Cannes, la donna che ha sedotto Tom Cruise

Tom Cruise è arrivato al Festival di Cannes 2022, che si tiene fino al 28 maggio, e ha infiammato il red carpet. Ma se Maverick fa impazzire tutte, c’è una donna che sulla Croisette gli ha fatto perdere la testa. Sguardi complici, bisbigli nelle orecchie, sorrisi seducenti: nessuno, nemmeno Tom Cruise, è riuscito a resistere al suo fascino.

Tom Cruise, chi è la donna che lo ha sedotto

Chi è dunque questa femme fatale, capace di attrarre un sex symbol come Tom Cruise? Si tratta della famosissima Jennifer Connelly, protagonista assieme alla star di Hollywood, di Top Gun: Maverick.

Se Tom Cruise non prova alcun timore nemmeno davanti alla Regina Elisabetta di cui ha voluto festeggiare i 70 anni di regno, partecipando al primo grande evento a Windsor per il Giubileo di Platino, di fronte alla sua partner, per ora solo professionale (anche se già circolano voci di una loro possibile liaison nella vita vera), ammutolisce. E le foto non mentono, anche se c’è il sospetto che per beneficio degli obiettivi Tom abbia recitato la parte dell’innamorato.

Tom Cruise a Cannes per Top Gun: Maverick

Tom Cruise e Jennifer Connelly sono arrivati al Festival di Cannes per presentare Top Gun: Maverick, il sequel del film che 36 anni fa lanciò l’attore nell’olimpo degli dei hollywoodiani. L’accoglienza è stata di quelle trionfali, con tanto di volo della Patrouille de France, l’aeronautica militare francese specializzata nel volo acrobatico.

Cruise, che il prossimo 3 luglio compie 60 anni, ha conservato tutto il suo fascino. Vestito in un completo Armani, per il photocall diurno si è lasciato sedurre dalla splendida Jennifer Connelly (ve la ricordate ragazzina al fianco di David Bowie in Labyrinth?), che di anni ne ha incredibilmente 51. I due si sono prestati a uno show da innamorati. Lei che gli sistema il colletto della camicia, lui che le prende le mani e la guarda intensamente. D’altro canto, a detta delle Connelly, le scene d’amore con Tom in Top Gun: Maverick sono state davvero piacevoli.

Ma il siparietto è continuato anche sul red carpet dove la complicità tra i due era evidentissima. Non stupirebbe nessuno se effettivamente ci fosse qualcosa di reale nella loro fantastica sintonia. Jennifer indossava un magnifico abito lungo argentato con spalle scoperte, mentre Cruise uno smoking di Armani. Al Palais des Festivals sono stati accolti da una standing ovation del pubblico. Tom Cruise è stato premiato a sorpresa con la Palma d’Oro. Ma per loro niente after party, subito un volo per Londra dove alla presenza di Kate Middleton e William presenteranno il loro film.

Jennifer Connelly, chi è Penny Benjamin in Top Gun: Maverick

Jennifer Connelly in Top Gun: Maverick interpreta Penny Benjamin. Il suo personaggio non è del tutto inedito, infatti viene citato nel primo Top Gun, anche se non lo si vede mai. Si tratta della figlia dell’ammiraglio con cui Maverick nel 1986 ha avuto una relazione casuale prima di frequentare la Top Gun. Nel sequel ha un bar vicino alla scuola di volo ed è una madre single.

“Penny Benjamin, un personaggio che abbiamo sentito menzionare ma mai visto prima, è stata una straordinaria opportunità per portare il personaggio di Jennifer Connelly in questo film“, ha detto il regista Kosinski a Insider. Nel frattempo, il personaggio di Cruise dovrà anche fare i conti con l’addestramento del figlio di Goose, interpretato da Miles Teller.

Del film originale, oltre a Tom Cruise, incontreremo Iceman- Val Kilmer. Mentre sia Meg Ryan che Kelly McGillis sono state escluse.