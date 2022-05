Kate Middleton snobbata: al Giubileo la Regina ha occhi solo per un’altra

La Regina torna in pubblico: primo grande evento del Giubileo di Platino

La Regina Elisabetta è apparsa serena e in buona forma alle prime celebrazioni per il suo Giubileo di Platino. In particolare si è emozionata nel vedere sfilare in carrozza la nipote Louise, figlia di Edoardo e di Sophie del Wessex. Mentre Kate Middleton è stata snobbata durante questi appuntamenti. Infatti, l’organizzazione di Buckingham Palace non ha previsto la sua partecipazione.

Kate Middleton, grande assente

Dunque, Kate Middleton grande assente ai primi festeggiamenti per la Regina, ma non per sua volontà. Semplicemente, il Palazzo l’ha snobbata per dare più visibilità ad altri membri della Famiglia Reale, come Lady Louise, che ha appena compiuto 18 anni, e ha omaggiato suo nonno, il Principe Filippo, scomparso nel 2021, guidando la sua ultima carrozza.

La Regina Elisabetta si commuove con la nipote Louise

La Regina Elisabetta, 96 anni, è apparsa visibilmente emozionata nel vedere sfilare nell’arena del Castello di Windsor la nipote alla guida della carrozza sul finale dell’evento “Gallop Through History”, organizzato dal Royal Windsor Horse Show. Louise condivide con la nonna la passione per i cavalli e col nonno la guida della carrozza. Proprio il Principe Filippo fu determinante nel rendere questo suo hobby uno degli sport più seguiti in Gran Bretagna e corse in carrozza vicino a Norfolk prima di rappresentare la propria nazione in diversi campionati mondiali ed europei. Lady Louise si sta dimostrando la vera erede del Duca di Edimburgo e quando ha sfilato la Regina l’ha osservata con emozione ed orgoglio.

Regina Elisabetta, come sta

Dopo diversi eventi istituzionali cui non è stata presente, come l’apertura del Parlamento, Elisabetta si è mostrata nuovamente in pubblico ed è apparsa serena e in forma, nonostante i problemi di deambulazione e il long Covid. La Sovrana si è goduta la festa organizzata per lei pensando a tutte le cose che più ama, come appunto i cavalli, con uno spettacolo che ha visto 600 stalloni al galoppo. Ma c’è stato anche spazio per le rappresentazioni storiche, con una straordinaria Hellen Mirren che ha interpretato Elisabetta I, dopo che nel film The Queen ha vestito i panni propria di Sua Maestà.

Ma gli occhi erano tutti puntato su Elisabetta II che si è goduta una standing ovetion di oltre 5mila persone presenti alla serata conclusiva dei primi eventi per il suo Giubileo di Platino. Aiutata da un bastone, la Regina, sorridente, ha raggiunto a piedi il suo posto nel Royal Box. Per l’occasione, la Sovrana ha indossato un abito blu ghiaccio con paillettes e un’ampia stola di lana grigia con perline.

Regina Elisabetta, cosa fa Tom Cruise al Giubileo di Platino

Tra i presenti, c’era anche Tom Cruise, in Inghilterra per promuovere il suo nuovo film Top Gun: Maverick ed è stato assalito dai fan al suo arrivo. La star era all’evento a Windsor per presentare quello che ha definito “uno degli spettacoli più avvincenti”, l’esibizione della King’s Troop Royal Horse Artillery.

Ma, forse per non distrarre l’attenzione dalla Regina, l’organizzazione del Giubileo non ha previsto la partecipazione di altri membri senior della Famiglia Reale, attesi alle celebrazioni di giugno. Per altro in quest’ultimo periodo, sia Carlo che Kate Middleton e William hanno avuto parecchio spazio, con la Sovrana costretta a rimanere a Windsor a causa dei suoi problemi di salute che fanno ancora preoccupare i sudditi e la Monarchia, nonostante sia apparsa davvero serena e felice per lo spettacolo organizzato per lei.