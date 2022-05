La Regina svela il suo sbalorditivo scrigno di gioielli per il Giubileo

Regina Elisabetta, il periodo buio è solo un ricordo: come è apparsa

Dopo i recenti problemi di salute dovuti agli strascichi del Covid, la Regina Elisabetta è finalmente riapparsa in pubblico al Royal Windsor Horse Show, la tradizionale parata dei cavalli della scuderia Reale. L’evento fa parte delle varie celebrazioni che riguardano Giubileo di Platino, la festa per i 70 anni di Regno, un record senza precedenti. Per l’occasione, la Regina svela il suo incredibile scrigno di gioielli.

Giubileo, la Regina svela lo scrigno di gioielli

Il Giubileo di Platino è un vero e proprio evento per i Reali: i 70 anni di regno della Regina, che il 21 aprile scorso ha compiuto 96 anni, sono un record per i Sovrani Britannici, e i festeggiamenti sono degni della portata di tale traguardo.

Tra le varie celebrazioni del Giubileo, ce n’è anche uno che soddisfa la curiosità di molte persone: la Regina svela diversi pezzi dei suoi gioielli personali al Royal Collection Trust, da esporre nei vari Palazzi Reali. Un evento incredibile, nel quale si espongono una serie di spille indossate spesso dalla Regina in persona come simbolo per i suoi ospiti durante i tour ufficiali del Commonwealth; tra le tante, anche la spilla canadese a foglia d’acero indossata dall’allora Principessa Elisabetta durante la sua prima visita in Canada nel 1951 e successivamente indossata anche da Kate Middleton e Camilla.

Tra i gioielli, anche il collier di smeraldi Delhi Durbar e il preziosissimo diadema di Stato: indossato da 70 anni dalla Regina, il diadema è custodito in una cassaforte di massima sicurezza a Windsor. Infine, il gioiello composto da 1333 diamanti.

Giubileo, la Regina si mostra in pubblico dopo il periodo difficile

Un periodo non troppo roseo per la Regina Elisabetta che ha dovuto fare i conti con il Covid, seguito da una lunga e lenta ripresa. Lei stessa in persona aveva dichiarato di aver accusato il colpo con il virus: “Il Covid ti lascia molto stanco, esausto”, aveva spiegato in un intervento in videoconferenza per l’inaugurazione di un nuovo reparto del Royal London Hospital. Dopo aver saltato alcune occasioni importanti per via della salute, questa volta Sua Maestà ha stupito nuovamente tutti mostrando la sua forza incredibile e presentandosi a sorpresa al parco del castello di Windsor per il Royal Windsor Horse Show, la parata dei cavalli della scuderia reale in occasione del Giubileo di Platino.

Nonostante ultimamente tutti fossero molto preoccupati per il suo stato di salute precario, la Regina era presente all’evento ed è apparsa anche in grande forma con un meraviglioso rossetto rosa e un sorriso smagliante sul volto, seduta in tribuna per godere dello spettacolo. Un ritorno in grande stile, ma dopotutto è la Regina dei record e i suoi 70 anni di regno ne sono la prova: forza e volontà sono le parole che le si addicono di più.

Giubileo, gli altri eventi previsti

Un traguardo incredibile per la Regina Elisabetta che quest’anno festeggia il suo Giubileo di Platino: nonostante il giorno esatto del Giubileo sia stato il 6 febbraio, giorno di inizio del regno della Regina dopo la morte del padre Re Giorgio VI, le celebrazioni sono state spostate a giugno per questioni principalmente climatiche.

Tra gli eventi, il Trooping the Colour (la sfilata della bandiera), il concerto Platinum Party (in cui saranno presenti star della musica inglese) e il Big Jubilee Lunch, un pranzo offerto in tutto il Regno Unito.