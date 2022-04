Giubileo della Regina, si teme per le sue condizioni di salute

Regina Elisabetta, 70 anni di Regno in (più di) 7 borse iconiche

Tutto è pronto da tempo per il Giubileo della Regina Elisabetta che festeggia 70 anni di regno, ma nell’ultimo periodo Sua Maestà sta affrontando alcuni problemi di salute che preoccupano l’intera Inghilterra e non solo. Dopo aver affrontato il Covid, la Regina ha ammesso di avere a che fare ancora con gli strascichi del virus che le ha causato alcuni problemi.

Regina Elisabetta, quali sono le sue condizioni di salute

Per i giorni che vanno dal 2 al 5 giugno 2022 è previsto il grande evento per festeggiare i 70 anni di regno della Regina Elisabetta con il Giubileo di platino. Tutto è pronto ormai da tempo e l’attesa è incredibile considerando che sarà la prima tra i sovrani britannici a raggiungere un tale traguardo; compierà 96 anni il 21 aprile, e nonostante siamo stati abituati a vederla e considerarla immortale, nell’ultimo periodo la Regina d’Inghilterra ha dato cenni di cedimento e la sua condizione di salute ha iniziato a preoccupare tutti.

Dopo aver contratto il covid nel mese di febbraio ed essere riuscita a riprendersi nonostante la sua età, a quanto pare la Regina Elisabetta sta facendo i conti con la scia del virus che sembra non lasciarle pace. Lei stessa in persona ha raccontato cosa le sta succedendo, in occasione di una virtuale partecipazione all’inaugurazione di un nuovo reparto del Royal London Hospital. “Il covid ti lascia molto stanco, esausto“, ha spiegato durante il collegamento video.

I riflettori sulla sua salute sono costantemente accesi, e tutti sembrano esserne preoccupati soprattutto dopo la visita inaspettata del nipote Harry e la consorte Meghan Markle durante i giorni di festività pasquali, che per qualcuno potrebbe essere un chiaro segno di come la salute della Regina sia poco stabile.

Giubileo della Regina, le cerimonie

Tutto è pronto per il Giubileo della Regina, nonostante la preoccupazione per la salute della stessa. I suoi 70 anni di regno sono un traguardo che mai prima d’ora si era visto tra tutti i sovrani britannici, e il festeggiamento comprende più cerimonie che vanno dal 2 al 5 giugno prossimi nonostante il giorno esatto del Giubileo sia il 6 febbraio, giorno di inizio del regno della Regina dopo la morte del padre Re Giorgio VI. Il motivo per cui le celebrazioni vengono rimandate è principalmente di tradizione, oltre che per ovviare al problema delle condizioni meteorologiche che a giugno dovrebbero creare meno imprevisti.

La prima cerimonia sarà il Trooping the Colour (la sfilata della bandiera), tradizione della fanteria britannica, in cui saranno presenti 1400 soldati e 200 cavalli e finalmente dopo lo stop a causa della pandemia tutti potranno tornare ad assistere a tale evento che spesso ha segnato il compleanno dei sovrani d’Inghilterra.

Per l’occasione ci sarà anche un concerto, il Platinum Party, in cui saranno presenti star della musica inglese; e ancora il Derby di ippica di Epsom Downs, che rientra tra le passioni della Regina. Infine ci sarà anche il Big Jubilee Lunch, un pranzo offerto in tutto il Regno Unito con grandi tavolate, rendendo ancora più grande la celebrazione per i 70 anni di regno della Regina.