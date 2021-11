Non solo Elisabetta II, anche la Regina Margrethe festeggia il suo Giubileo

È ufficiale. Il 2022 sarà l’anno del Giubileo di Elisabetta II ma anche della Regina Margrethe di Danimarca che, il 14 gennaio, festeggerà i suoi primi 50 anni sul trono. E, per celebrare questo evento, non poteva mancare una foto iconica con la quale si è dato il via alle celebrazioni. Lo scatto di Per Morten Abrahamsen è comparso sui canali ufficiali della monarchia, in cui è stato anche dato l’annuncio degli eventi.

Regina Margrethe, il Giubileo nel 2022

La Sovrana, 81enne, è salita sul trono nel 1972 subito dopo la morte del padre Federico IX. La foto, condivisa sulle pagine ufficiali dedicate alla Corona, è stata scattata all’interno della Sala da ballo del Castello di Fredensborg. La Regina ha indossato un abito di velluto azzurro, che aveva già indossato nel 2020, al quale ha abbinato la Pearl Poiré Tiara, con diamanti e 18 perle a goccia, la stessa che ha portato nel giorno della sua incoronazione e quindi nel suo primo ritratto ufficiale.

Il prezioso gioiello è stato realizzato nel 1825 e fa parte di una parure molto ampia, compresi la collana e la spilla che Margrethe ha sfoggiato per dare il via alle celebrazioni. A spiccare, però sono stati gli stemmi degli Ordini Reali e il ritratto di suo padre appuntato sul petto. La foto, per come è stata costruita, è destinata a rimanere nella storia della Danimarca.

È però la posa assunta dalla sovrana a sorprendere e apparire insolita per le abitudini della famiglia reale, mai convenzionali. In particolare, è stata Margrethe ad aver dato una nuova accezione al concetto di monarchia, che ha condotto sul campo e non chiusa tra gli angusti palazzi del potere. La Regina è sempre stata molto attiva e si è spesso mostrata in prima persona.

Margrethe, regina del popolo

Non è di certo la Sovrana austera e rigida che potrebbe trasparire da questa foto. Margrethe, di freddo, ha solo il paese dal quale proviene. Esuberante e amante dell’arte, non ha mai rinunciato alle sue grandi passioni. Neanche dopo essere stata incoronata. A poche ore da questa foto ufficiale, la Regina ha partecipato alla presentazione del balletto La regina delle Nevi, ispirato alla fiaba di Christian Andersen e in programma a Copenaghen fino al 24 dicembre, al quale ha preso parte in prima persona con i disegni dei costumi e della scenografia.

Il suo impegno non è però destinato a fermarsi. La Regina Margrethe ha infatti annunciato di essere al lavoro per realizzare i disegni dei costumi di un film fantasy che uscirà sotto la produzione di Netflix. Ad aprile, compirà 82 anni ma non ha ancora intenzione di lasciarsi andare al riposo.