Charlene di Monaco, glaciale e magnetica in abito da sera. La confessione sulla malattia

Charlene di Monaco e Gabriella alla Monte-Carlo Fashion Week: look pazzeschi

Charlene di Monaco è tornata in pubblico alla Monte-Carlo Fashion Week dove ha sfilato in abito da sera insieme alla figlia Gabriella. La Principessa era magnifica nel suo look glaciale, mentre la piccola ha dato spettacolo per il suo primo evento di gala. E intanto la moglie di Alberto ha parlato per la prima volta apertamente della malattia.

Charlene di Monaco, glaciale in abito bianco

Dopo le sue uscite pubbliche di Charlene di Monaco con suo marito Alberto e i gemelli Jacques e Gabriella, dove è apparsa sempre distante e quasi in imbarazzo al fianco del Principe tanto da alimentare le voci sulla separazione non ufficiale, finalmente l’ex Principessa sembra aver trovato la sua dimensione nell’evento che l’ha vista protagonista insieme solo alla figlia.

Le due Principesse hanno sfilato alla Monte-Carlo Fashion Week sul palco della Salle Garnier nella serata del 24 maggio per premiare lo stilista saudita Abdul Al-Romaizan (Ramzen), come riporta Paris Match. Sebbene Charlene non abbia perso, nemmeno nello stile, quell’aria glaciale che la contraddistingue, è apparsa molto più rilassata e perfino sorridente, forse perché Alberto non era con lei, come sostengono le malelingue.

La Principessa ha indossa un magnifico abito lungo, drappeggiato, bianco e argento, con ampie maniche a sbuffo in tulle trasparente. Unico gioiello, un paio di maxi orecchini pendenti, a fiore con perla al centro. Il make up dai riflessi metallici sugli occhi era perfetta per la nuova pettinatura corta e biondo platico che, per quanto doni moltissimo a Charlene, contribuisce però a creare di lei un’immagine algida e fredda.

Charlene di Monaco, il primo evento serale di Gabriella

In ogni caso era evidente che Charlene di Monaco fosse finalmente felice, soprattutto di partecipare a un evento con Gabriella, 7 anni, per la quale di fatto è stato il primo impegno serale istituzionale. E per la prima volta ha indossato un abito di gala, monospalla, in broccato a fiori rosa e celesti. Semplicemente deliziosa. La piccola ha sfilato mano nella mano con la mamma e ha posato insieme a lei per le foto ufficiali. Evidentemente, ha ereditato dalla famiglia Grimaldi la passione per la moda. Sua cugina Charlotte Casiraghi è testimonial di Chanel e in passato anche di altri brand importanti, come sua madre Carolina di Monaco. L’altra cugina, Paulette Ducruet, è stilista.

Charlene è orgogliosa della sua piccola e lo racconta anche su Instagram dove hanno posato insieme abbracciate. “Ho adorato ogni momento mentre preparavo la mia principessa per il suo primo evento ufficiale. Non vediamo l’ora di passare una fantastica serata ai premi della moda”, ha commentato la Principessa sul suo profilo social. E sembra proprio che la serata sia stata meravigliosa per entrambe.

Charlene di Monaco, cos’è e quando si svolge la Monte-Carlo Fashion Week

Charlene è patrona della Monte-Carlo Fashion Week. Il momento clou della settimana è la cerimonia degli MCFW Fashion Awards, che si tiene all’Opéra de Monte-Carlo. Si tratta della decima edizione dell’evento dedicato alla moda, che termina il 27 maggio. In passerella sfilano brand monegaschi e internazionali all’insegna del lusso chic. Proprio la sfilata di Ramzen, alla presenza di Charlene e di Gabriella, ha aperto l’attesissima Cerimonia dei MCFW Fashion Award 2022, dove sono premiati gli stilisti che hanno partecipato al Sustainable Contest.

Charlene di Monaco, la confessione sulla malattia

Per la prima volta Charlene ha parlato apertamente della malattia che l’ha colpito lo scorso anno a naso, gola e orecchie e che l’ha tenuta lontana dalla famiglia per mesi, mettendo in serio pericolo la sua vita.

A Monaco Matin ha confessato: “Oggi mi sento più serena. Il mio stato di salute è ancora fragile e non voglio andare troppo veloce. Il percorso è stato lungo, difficile e così doloroso“. I media francesi riportano di un attacco di crisi epilettica che avrebbe colpito tempo fa la Principessa, prostrandola pesantemente.

Charlene ha poi raccontato le emozioni provate durante la serata da sola con la figlia. “Questa uscita di moda madre/figlia per i Monte-Carlo Fashion Awards mi ha entusiasmato e per la prima volta siamo andate sul palco insieme. Non era per niente nervosa, anzi si è divertita”. Pare che la Principessina abbia già le idee chiare in fatto di moda: “Gabriella, come tutte le bambine della sua età, ama i vestiti da principessa, farsi i capelli e persino provare i miei rossetti. Gabriella ha il suo stile e mi piace incoraggiare questa individualità”.