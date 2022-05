Charlene di Monaco, rottura irreparabile: il piano segreto per fuggire

Charlene di Monaco valorizza lo chemisier. E col pixie-cut è pazzesca

Charlene di Monaco sul procinto di fuggire da Palazzo e organizzare una nuova vita che non prevede la presenza di Alberto, se non in sporadiche occasioni, precedentemente contrattualizzate. La Principessa si appresta a diventare imprenditrice di se stessa.

Charlene e Alberto di Monaco, senza speranze

Che Alberto e Charlene di Monaco stiano conducendo esistenze separata, sembra ormai chiaro. Ma questo forse avveniva già prima della malattia della Principessa che semplicemente ha precipitato una situazione già in atto. Dopo mesi di assenza dal Principato e in generale di isolamento, da fine aprile l’ex nuotatrice ha ricominciato ad apparire al fianco del marito in eventi pubblici. Occasioni che hanno rivelato tutta la freddezza che c’è tra la coppia, se ancora è una coppia.

L’amica di vecchia data del Principe assicura che non divorzieranno mai, il loro ruolo istituzionale non glielo permette, ma salvando le apparenze i due vivranno da perfetti estranei, anche se pare che Alberto tenga molto alla salute della moglie e le abbia sequestrato l’auto per evitare che guidi in un momento in cui non è ancora pienamente ristabilita. Questo comunque non gli impedisce di portare da solo i figli, Jacques e Gabriella, a Disneyland Paris o di andare a Londra per vedere una partita di Premier League. Mentre Charlene resta a casa, preparando la sua sfilata trionfale a Cannes.

Charlene di Monaco, la cittadinanza al fratello e altre stranezze

Comunque, che qualcosa si sia rotto nel profondo, è evidente a tutti. Una fonte vicina a Palazzo ha dichiarato al magazine svizzero Here: “Da oltre un anno succedono cose strane a Montecarlo“. Pare che Charlene stesse progettando di trasferirsi in Svizzera, ma il piano sarebbe poi sfumato dopo il famoso contratto che lei e Alberto hanno stipulato, per cui lui la pagherebbe 12 milioni di euro l’anno per presenziare a una lista di eventi concordati. Il Principe pare sia andato su tutte le furie per questi rumors che ha smentito categoricamente.

D’altro canto, insinua France Dimanche, è evidente che qualcosa bolle in pentola. E la cittadinanza monegasca ottenuta dal fratello di Charlene, Gareth Wittstock, proprio pochi giorni fa è stata considerata sospetta. Infatti, subito dopo ha trasferito una delle sue società in Sudafrica, dove la Principessa ha vissuto per mesi, da maggio a ottobre 2021, a causa della grave infezione che l’ha colpita.

Charlene di Monaco, il piano per la fuga

Questa mossa è risultata sospetta, soprattutto in considerazione di alcune indiscrezioni su un piano segreto della Principessa di lasciare Montecarlo e diventare indipendente da Alberto. France Dimanche riporta che Charlene è socia della società del fratello, il cui trasferimento “sarebbe stato curato da un amico della Principessa”. Mesi fa una sua amica aveva rivelato che stava cercando casa a Johannesburg e poi c’è quella amicizia particolare tra lei e il Re degli Zulu, Misuzulu. Insomma, tutta una serie di indizi che se messi insieme ricostruiscono un puzzle complesso, in cui si potrebbe leggere che la fuga d Charlene sia imminente e che ormai abbia già organizzato la sua vita in modo alternativo a quella che fino ad ora le ha offerto Alberto.