Charlene di Monaco, Alberto l’abbandona e lei si riprende la sua rivincita

Charlene di Monaco valorizza lo chemisier. E col pixie-cut è pazzesca

Charlene di Monaco sedotta e abbandonata da Alberto, come recita il proverbio. Non proprio. Vero è che lui e lei hanno ripreso le loro normali esistenze che non prevedono, se non in rarissime occasioni, alcuna condivisione. La Principessa prosegue le sue terapie di riabilitazione a Roc Angel, mentre il Principe svolge le sue attività istituzionali e viaggia in Europa ovviamente da solo. O al massimo coi figli, Jacques e Gabriella.

Charlene di Monaco e Alberto ai ferri corti

Dopo che Charlene di Monaco si è mostrata in pubblico con la sua famiglia per ben due weekend consecutivi, tra fine aprile e inizio maggio, presenziando a due eventi sportivi dove ha rivelato il suo nuovo taglio cortissimo e biondo platino e dove ha messo davanti agli occhi di tutti il gelo che corre tra lei e Alberto. Ma questo è solo l’inizio della storia.

Le indiscrezioni più recenti parlano di un contratto stipulato tra i due coniugi in cui Alberto si impegna a pagare 12 milioni di euro all’anno alla sua dolce metà e in cambio Charlene presenzia a una lista di eventi, compilata con parsimonia e concedendo solo il minimo indispensabile.

Alberto lascia Charlene di Monaco e va a Londra

Nel frattempo, il Principe si riempie l’agenda di viaggi e appuntamenti in cui rigorosamente è da solo. Perfino, in gita coi figli ci va senza Charlene. Alberto infatti ha accompagnato Jacques e Gabriella a Disneyland Paris per una giornata memorabile tra le attrazioni, posando tutti e tre felici davanti al Castello della Bella Addormentata.

Peccato per l’assenza della mamma che forse ancora non si sente di fare viaggi, anche se relativamente lunghi. Questa sarebbe l’unica vera giustificazione che la tiene lontana dai gemelli. La grave infezione che l’ha colpita nel maggio 2021 a naso, gola e orecchie ha messo letteralmente a terra Charlene e che è stata anche la causa di tutta una serie di pettegolezzi che pare abbiano contribuito a incrinare ulteriormente il rapporto coniugale.

Per questo motivo Alberto, accompagnati i figli a casa dopo la gita a Parigi, è volato a Londra dove ha assistito, ancora una volta da solo, a una partita della Premier League, West Ham contro Manchester City, preferendo quindi trascorrere la domenica allo stadio piuttosto che a casa con la moglie.

Charlene di Monaco al Festival di Cannes

Dal canto suo, Charlene pare non abbia intenzione ad essere relegata al ruolo di “casalinga disperata” e soprattutto sembra abbia un piano per rimettere ordine a Palazzo, cercando di arginare il potere acquisito in questi mesi da Carolina di Monaco, di cui sembra essere da sempre molto gelosa.

Per questo si vocifera che potrebbe fare la sua comparsa al Festival di Cannes, che si svolge dal 17 al 28 maggio. Innanzitutto, la kermesse è vicino a Montecarlo, dunque Charlene non dovrebbe fare un lungo viaggio per raggiungere la Croisette e nemmeno trascorrere la notte fuori di casa. E poi potrebbe essere un’importante vetrina per mostrare a tutti che le cose nel Principato vanno bene. Infine, potrebbe dare lustro alla sua immagine, sfilando indossando uno dei suoi fantastici abiti da sera e addirittura mettere in ombra la nipote, Charlotte Casiraghi, che di Cannes è una habituée.

Charlene di Monaco ha presenziato al Festival in pochissime occasioni, una delle quali con Alberto nel 2011, poco prima del loro matrimonio. Potrebbe dunque essere l’anno giusto per tornarci, anche senza il marito.