Charlene di Monaco, occhiali scuri e sguardi assenti: con Alberto è finita

Charlene di Monaco valorizza lo chemisier. E col pixie-cut è pazzesca

Charlene ha ripreso i suoi impegni istituzionali dopo più di un anno di assenza dal Principato di Monaco, ma le espressioni del suo viso non riescono più a nascondere il suo disagio nel ritornare alla “normale” vita di corte, che dopo mesi di lontananza, sembra essere più asfissiante che mai.

La Famiglia Reale di Monaco è apparsa riunita al torneo di rugby di Saint Devote, ma è chiaro che la Principessa abbia alzato un muro con Alberto. La coppia appare sempre più lontana e gli sguardi vuoti e assenti di Charlene non fanno che confermare le indiscrezioni che li vorrebbero ormai separati.

Charlene di Monaco, sorrisi forzati e sguardi assenti

Charlene di Monaco è tornata ufficialmente ai suoi impegni istituzionali: lo ha fatto lo scorso 30 aprile, quando ha presenziato all’E-prix, il campionato mondiale di Formula E, insieme alla sua famiglia, per la prima volta dopo più di un anno di assenza dalle apparizioni pubbliche.

Ed è tornata al fianco del Principe Alberto e dei suoi gemellini Jacques e Gabriella anche in occasione del torneo di rugby di Saint Devote, che non si svolgeva da due anni a causa della pandemia. La giornata soleggiata e l’allegria dei suoi piccoli non sono riuscite a cambiare l’umore della Principessa, che è apparsa sempre più a disagio agli sguardi dei sudditi e ai flash dei fotografi.

Impossibile non notare i suoi sorrisi forzati, gli sguardi assenti e gli occhiali da sole strategici, pronti a nascondere l’espressione triste dei suoi occhi. Le uniche dimostrazioni di affetto, come sempre, sono state rivolte a Jacques e Gabriella: Charlene non ha mai negato un abbraccio, un bacio o una carezza ai suoi bambini, anche in pubblico, dimostrando in più di un’occasione di essere una mamma presente e premurosa.

Charlene di Monaco e Alberto sempre più lontani

Se da un lato la Principessa non ha mai lesinato sui gesti d’affetto per i figli, lo stesso non può certo dirsi della relazione con il marito Alberto. Charlene di Monaco, anche in questa occasione, non ha mai rivolto uno sguardo al Principe, e non si sono neanche sfiorati.

Tra i due sembra esserci un muro invalicabile: la loro freddezza, ormai evidente anche in pubblico, confermerebbe le voci ormai sempre più insistenti sulla loro separazione. Sempre a debita distanza negli eventi istituzionali e sempre più lontani anche in privato, marito e moglie avrebbero ormai un accordo da 12 milioni all’anno per evitare il divorzio e salvare le apparenze.

Il divorzio – almeno per il momento – non sarebbe contemplato, ma a dimostrare che l’amore della coppia reale è ormai al capolinea è stato anche l’esperto Michael Begasse. La loro presenza insieme non fa che confermare il distacco e il gelo tra i due: Secondo lui, durante la loro ultima apparizione pubblica insieme Alberto “sembrava fuori contesto mentre sua moglie sembrava essere stata obbligata a presentarsi all’evento”.

A pensarla allo stesso modo anche l’esperta di linguaggio del corpo Judi James, che consultata dal Daily Mail, insiste sulla “espressione pensierosa” e “l’isolamento” dei Charlene di Monaco. “La Principessa sembra distante dalla sua famiglia, nonostante coccoli la figlia Gabriella”.