Charlene di Monaco, Alberto le sequestra l’auto: scoppia il caos a Palazzo

Charlene di Monaco valorizza lo chemisier. E col pixie-cut è pazzesca

Alberto avrebbe sequestrato a sua moglie Charlene di Monaco l’auto. La Principessa non si sarebbe ancora del tutto ripresa e sarebbe troppo rischioso che si mettesse al volante. E intanto a Palazzo si è scatenato un putiferio. Pare infatti che sia stata Carolina a non voler più abitare sotto lo stesso tetto della cognata e per questo l’ha costretta a rifugiarsi a Roc Angel, nella dimora di campagna. Ma procediamo con ordine.

Charlene di Monaco, il divieto di Alberto

Alberto pare sia seriamente preoccupato per le condizioni di salute di Charlene di Monaco. La Principessa è riapparsa in pubblico per ben due volte nel giro di pochi giorni e per quanto abbia acquistato peso e sembri in forma col nuovo look, il suo sguardo è apparso assente. I media hanno imputato questo atteggiamento ai rapporti congelati col marito, ma sembra ci sia un’altra spiegazione. Charlene non si è ancora del tutto rimessa dalla grave infezione a naso, orecchie e gola che l’ha colpita lo scorso anno.

Per questo motivo, stando a quanto riporta LC News, Alberto ha deciso di proibirle di guidare la sua Land Rover. Soprattutto in considerazione del fatto che deve spostarsi tra Roc Angel e il Palazzo, percorrendo una strada collinare, tutta curve. In fondo, il Principe ha perso sua madre, Grace Kelly, proprio in un tragico incidente su quel percorso. All’epoca si disse che si mise al volante con un gran mal di testa e perse il controllo dell’auto.

Alberto vorrebbe evitare che accada qualcosa a sua moglie e per proteggerla da ogni rischio le ha proibito di guidare la sua auto. Una fonte vicina al Principe ha dichiarato: “Ansia e depressione non si fermano anche se hai i soldi”, lasciando sottintendere che Charlene è ancora molto turbata.

Charlene di Monaco, l’intrigo ordito da Carolina e 12 milioni per tornare

Intanto, circolano voci che il suo ritorno a Montecarlo sia il frutto di un accordo siglato col marito, secondo cui Alberto la pagherebbe 12 milioni di euro l’anno e le ha garantito una certa autonomia, permettendole di vivere a Roc Angel, la casa in collina dei Grimaldi. Ma su questo famoso contratto sono emersi non pochi dubbi.

Stando a quanto riporta il magazine tedesco, Bild, a orchestrare la separazione di Alberto e Charlene è stata nientemeno che Carolina di Monaco, la sorella del Principe. È noto che tra lei e la cognata non corra buon sangue, le due donne mal si sopportano e non hanno fatto alcun sforzo per comprendersi vicendevolmente. In più Charlene avrebbe sviluppato una gelosia nei confronti di Carolina, al punto che avrebbe chiesto di estrometterla da importanti eventi pubblici, cosa che il Principe si è ben guardato di fare.

Secondo il Bild, Carolina si ritiene molto più all’altezza nel ruolo di Principessa rispetto a Charlene e perciò, quando quest’ultima ha chiesto di non vivere a Palazzo, avrebbe spinto Alberto ad accettare questa clausola. Si vocifera anche che la Principessa sarà estromessa dall’organizzazione del Ballo della Rosa, lasciando carta bianca alla cognata.

Alberto di Monaco ha ceduto su tutto

Insomma, si tratterebbe di un vero e proprio intrigo di Palazzo in cui il Principe sarebbe un burattino nelle mani delle due donne. Una fonte ha raccontato al magazine tedesco che Alberto ha accettato ogni condizione imposta dalla moglie perché “Era talmente consapevole di aver sfiorato il disastro con sua moglie che le ha fatto delle concessioni e ha accettato che avesse bisogno di vivere la sua vita”.