Charlene di Monaco, Alberto furioso. Ed è sempre una questione di milioni

Charlene di Monaco valorizza lo chemisier. E col pixie-cut è pazzesca

Alberto è andato su tutte le furie per sua moglie Charlene di Monaco. Il Principe smentisce categoricamente ogni cosa: non è vero che ha dovuto pagarla 12 milioni di euro (alcuni dicono 18 milioni) per stare con lui e accompagnarlo agli eventi ufficiali.

Charlene di Monaco, il mistero dei 12 milioni di euro

Recentemente sono trapelate indiscrezioni secondo cui Charlene di Monaco sarebbe tornata a Montecarlo solo a certe condizioni che Alberto avrebbe accettato, tra queste la possibilità di vivere in case separate e il pagamento di uno stipendio pari a 12 milioni di euro l’anno. I rumors non sono mai stati confermati e soprattutto la vicenda si è arricchita di dettagli contrastanti. Ad esempio alcuni media francesi hanno incolpato Carolina di Monaco di aver “cacciato” da Palazzo la cognata, costretta a rifugiarsi a Roc Angels. Poi c’è chi, come l’estetista tedesca di Charlene, ha dichiarato che quello che raccontano i giornali sulla moglie di Alberto è tutto falso. Insomma la faccenda è torbida e complicata.

Charlene di Monaco, Alberto è una furia

Fonti vicine a Palazzo però avrebbero rivelato all’Express che Alberto è furioso per questi gossip sulla sua famiglia che non hanno alcun fondamento. “Il Principe non ha dovuto pagare” per far rimanere Charlene al suo fianco. Si tratterebbero dunque di notizie false che Alberto, appena ne avrà l’occasione, smentirà personalmente. Proprio come è avvenuto nei mesi in cui sua moglie era lontana a causa del suo stato di salute, quando il Principe è dovuto intervenire per chiarire che tra lui e la consorte non c’era nessuna crisi e che la Principessa era lontana solo perché la grave infezione che l’aveva colpita le impediva di fare ritorno a casa.

Gli insider della Rocca assicurano poi che Charlene è molto felice di essere di nuovo a Montecarlo e soprattutto di essere nuovamente con la sua famiglia. Ha sentito molto la mancanza del marito e in particolare dei figli, Jacques e Gabriella, che nelle ultime apparizioni pubbliche ha coccolato e abbracciato. “Dopo essere stata via per così tanto tempo a causa della sua malattia, Charlene è così felice di essere tornata con Alberto e i bambini. Trascorrono ogni fine settimana nella loro casa di campagna. Alberto sostiene pienamente Charlene e la sta anche aiutando con i suoi enti di beneficenza”. La fonte precisa: “Certamente c’è un accordo patrimoniale tra i due, ma non è vero che Alberto ha dovuto pagarla per farla tornare”.

Charlene di Monaco, l’aspetto non convince

La Principessa intanto si è mostrata due volte in pubblico nelle ultime settimane. Le sue apparizioni però, anziché smorzare i pettegolezzi sulla coppia, in qualche modo li ha alimentati. Infatti, il rapporto tra lei e il marito è apparso piuttosto freddo e ingessato, come se fossero in imbarazzo a stare l’uno accanto all’altra. Altri hanno interpretato lo sguardo vuoto di Charlene come il sintomo che ancora non si è del tutto ristabilita. E infine, un gonfiore sospetto al volto ha alimentato le voci sull’intervento di chirurgia estetica riuscito male che, nonostante i tentativi di correggere l’errore, gli ha lasciato ancora dei segni sul viso.